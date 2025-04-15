Мощная магнитная буря накроет Землю 16 апреля 2025: прогноз солнечной активности

Два крупных солнечных протуберанца, выброшенных с поверхности Солнца 13 апреля, достигнут Земли завтра и вызовут магнитные бури второго уровня. Геомагнитные возмущения продлятся почти сутки, а их пик придется на вторую половину дня 16 апреля. Метеочувствительным людям следует быть особенно внимательными к своему здоровью. Подробнее о солнечных вспышках в апреле и силе прогнозируемой магнитной бури — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в апреле 2025
За минувшие выходные на Солнце наблюдался значительный всплеск активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и, за период с 12 по 13 апреля произошло 39 солнечных вспышек, около половины из которых относились к категории M. Это четвертый уровень по пятибалльной шкале, такие события считаются сильными.
Для сравнения, в пятницу, непосредственно перед выходными, было зарегистрировано всего 10 вспышек, и лишь одна из них относилась к M-классу. Ученые отмечают, что 14 апреля около 10 утра по московскому времени была зафиксирована вспышка уровня M4.3, которая лишь в 2,5 раза слабее высшего уровня X.
Причиной роста активности стал «проснувшийся» крупный активный центр (область № 4055). Однако серьезной угрозы для Земли это не представляет, поскольку эпицентр взрывов сильно смещен к западному краю Солнца. К 15 апреля этот центр уже почти ушел на обратную сторону светила.
Прогноз магнитной бури 16 апреля 2025
Главным последствием солнечной активности станут магнитные бури, которые обрушатся на Землю 16 апреля. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, два крупных солнечных протуберанца были выброшены в космос с обращенной к Земле стороны Солнца в воскресенье, 13 апреля.
Протуберанцы представляют собой огромные волокна плотного газа размером в несколько сотен тысяч километров, которые формируются в солнечной атмосфере. Из-за своей большой массы они способны оказывать сильное ударное воздействие на магнитосферу Земли.
Солнечное вещество, согласно расчетам ученых, достигнет Земли в ночь с 15 на 16 апреля. Наиболее вероятное время прихода — около 22:00 по Москве 15 апреля. Общая продолжительность геомагнитных возмущений составит почти сутки (весь день 16 апреля), а пик придется на вторую половину дня.
По текущему прогнозу, в среду ожидаются три магнитные бури: — Первая, слабая (уровня G1), начнется около 9:00 по Москве и продлится примерно три часа — Вторая, более сильная (уровня G2), будет наблюдаться с 15:00 до 18:00 — Третья буря уровня G1 ожидается с 21:00 до 00:00 17 апреля
Вероятность магнитной бури 16 апреля оценивается в 70%, вероятность геомагнитных возмущений — 25%, а вероятность спокойной магнитосферы — лишь 5%.
Стоит отметить, что конфигурация межпланетного магнитного поля сейчас благоприятна для полярных сияний. Они могут наблюдаться в ночь с 15 на 16 апреля или с 16 на 17 апреля.
Что такое магнитные бури и почему они опасны
Магнитными бурями считаются сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход. Такие события длятся от нескольких часов до нескольких суток и вызываются изменениями, связанными с вспышками на Солнце.
Выбросы протуберанцев являются одной из основных причин крупных магнитных бурь. Благодаря своей большой массе, протуберанцы способны оказывать довольно сильное ударное воздействие на магнитосферу планеты.
Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале, где G1 — слабая буря, а G5 — экстремальная. Ожидаемая 16 апреля буря уровня G2 считается умеренной, но все же может вызвать некоторые неприятные последствия для здоровья метеочувствительных людей и работы технических систем.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
В дни геомагнитных возмущений врачи рекомендуют уменьшить физическую активность и больше отдыхать. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут ощутить ухудшение самочувствия и появление головных болей.
Кроме того, специалисты советуют:
- Избегать стрессовых ситуаций
- Нормализовать режим сна и бодрствования
- Полноценно питаться, отдавая предпочтение легкой пище
- Увеличить потребление жидкости, особенно чистой воды
- Ограничить употребление кофеина и алкоголя
- По возможности проводить больше времени на свежем воздухе, но избегать перегрева
- При наличии хронических заболеваний – держать под рукой необходимые лекарства
В Москве и других крупных городах магнитные бури могут ощущаться сильнее из-за большого количества электронных устройств. Стоит отметить, что в условиях роста солнечного цикла количество и интенсивность магнитных бурь будет только увеличиваться. После 16 апреля следующие магнитные возмущения ожидаются 22 и 24 апреля, согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии.
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