В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга члены «Русской Общины» совместно с полицейскими поймали преступников, находящихся в федеральном розыске. Операция по задержанию проходила прямо в момент ограбления. Об этом дружинники сообщили в своем telegram-канале.
«Эти лица совершили ограбления „Военторга“ и магазина „ДНС“ на крупные суммы и пытались скрыться от правосудия. Однако, благодаря бдительности наших дружинников, они были пойманы в момент попытки вскрытия ломбарда и автомобиля, стоящего неподалеку», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, на счету задержанных — около 30 эпизодов краж. Всех их доставили в отдел полиции №15 для дальнейших разбирательств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!