15 апреля 2025

Задержаны с поличным: в Екатеринбурге поймали грабителей из федерального розыска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступников поймали прямо в момент ограбления
Преступников поймали прямо в момент ограбления Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга члены «Русской Общины» совместно с полицейскими поймали преступников, находящихся в федеральном розыске. Операция по задержанию проходила прямо в момент ограбления. Об этом дружинники сообщили в своем telegram-канале.

«Эти лица совершили ограбления „Военторга“ и магазина „ДНС“ на крупные суммы и пытались скрыться от правосудия. Однако, благодаря бдительности наших дружинников, они были пойманы в момент попытки вскрытия ломбарда и автомобиля, стоящего неподалеку», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, на счету задержанных — около 30 эпизодов краж. Всех их доставили в отдел полиции №15 для дальнейших разбирательств.

Задрежанные грабители
Задрежанные грабители
Фото:

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга члены «Русской Общины» совместно с полицейскими поймали преступников, находящихся в федеральном розыске. Операция по задержанию проходила прямо в момент ограбления. Об этом дружинники сообщили в своем telegram-канале. «Эти лица совершили ограбления „Военторга“ и магазина „ДНС“ на крупные суммы и пытались скрыться от правосудия. Однако, благодаря бдительности наших дружинников, они были пойманы в момент попытки вскрытия ломбарда и автомобиля, стоящего неподалеку», — говорится в сообщении. По предварительной информации, на счету задержанных — около 30 эпизодов краж. Всех их доставили в отдел полиции №15 для дальнейших разбирательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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