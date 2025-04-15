В Москве выявили более тонны некачественного хлеба

В Москве Роспотребнадзор изъял более тонны некачественных кондитерских и хлебобулочных изделий после ряда проверок. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве
«По результатам проверок были установлены факты несоответствия пищевой продукции обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза. Управлением было изъято из оборота 130 партий кондитерских изделий в количестве 803,9 килограмма и 126 партий хлебобулочных изделий в количестве 545,47 килограмма», — сказано в сообщении ведомства.
Среди основных причин изъятия продукции — неудовлетворительные результаты лабораторных исследований, отсутствие полной информации для потребителя на упаковке, продажа просроченных продуктов и нарушения условий хранения. Меры предприняты для обеспечения безопасности потребителей.
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