В Тюмени в микрорайоне Березняковском вечером 15 апреля столкнулись два легковых авто — один из них отлетел на столб и перевернулся. В результате ДТП погибло два человека. О происшествии в соцсети сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.
«Hyundai и ВАЗ-2114 столкнулись в микрорайоне Березняковском, на улице Ярковской. От удара ВАЗ отбросило в столб, автомобиль опрокинулся. 20-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗ — местные жители, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель второго авто не пострадал.
По предварительным данным, водитель ВАЗ обгонял иномарку и при завершении маневра не выдержал боковой интервал. Проводится проверка на содержание алкоголя в крови погибшего водителя.
На место ДТП приехал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. Надзорное ведомство проводит проверку.
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