15 апреля 2025

Под Тюменью авто перевернулось на крышу, есть погибшие. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВАЗ столкнулся с иномаркой при обгоне и улетел с дороги
ВАЗ столкнулся с иномаркой при обгоне и улетел с дороги Фото:

В Тюмени в микрорайоне Березняковском вечером 15 апреля столкнулись два легковых авто — один из них отлетел на столб и перевернулся. В результате ДТП погибло два человека. О происшествии в соцсети сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

«Hyundai и ВАЗ-2114 столкнулись в микрорайоне Березняковском, на улице Ярковской. От удара ВАЗ отбросило в столб, автомобиль опрокинулся. 20-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗ — местные жители, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель второго авто не пострадал.

По предварительным данным, водитель ВАЗ обгонял иномарку и при завершении маневра не выдержал боковой интервал. Проводится проверка на содержание алкоголя в крови погибшего водителя.

На место ДТП приехал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. Надзорное ведомство проводит проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в микрорайоне Березняковском вечером 15 апреля столкнулись два легковых авто — один из них отлетел на столб и перевернулся. В результате ДТП погибло два человека. О происшествии в соцсети сообщила Госавтоинспекция Тюменской области. «Hyundai и ВАЗ-2114 столкнулись в микрорайоне Березняковском, на улице Ярковской. От удара ВАЗ отбросило в столб, автомобиль опрокинулся. 20-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗ — местные жители, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель второго авто не пострадал. По предварительным данным, водитель ВАЗ обгонял иномарку и при завершении маневра не выдержал боковой интервал. Проводится проверка на содержание алкоголя в крови погибшего водителя. На место ДТП приехал прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин. Надзорное ведомство проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...