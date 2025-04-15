В Нефтеюганске (ХМАО) личное поздравление со 100-летним юбилеем от президента РФ Владимира Путина получила труженик тыла и ветеран труда Хамдия Нигманова. О торжественном событии в соцсети сообщил мэр города Юрий Чекунов.
«Свой вековой юбилей сегодня отмечает труженик тыла и ветеран труда Хамдия Хутчатовна Нигманова. В 1972 году переехала в Нефтеюганск и работала на комбинате производственных предприятий. В этот праздничный день Хамдия Хутчатовна получила персональные поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — поделился Чекунов в своем telegram-канале. Также именинницу поздравил глава ХМАО Руслан Кухарук и представители городской администрации.
Хамдия Нигманова родилась в Тюменской области. С войной столкнулась в 16 лет, позднее она поступила в Тобольское педагогическое училище и подрабатывала в колхозе. После войны разносила похоронки и письма, а также работала учителем в школе.
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