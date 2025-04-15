15 апреля 2025

Путин поздравил с вековым юбилеем труженика тыла из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свои поздравления также передал глава ХМАО Руслан Кухарук
Свои поздравления также передал глава ХМАО Руслан Кухарук Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) личное поздравление со 100-летним юбилеем от президента РФ Владимира Путина получила труженик тыла и ветеран труда Хамдия Нигманова. О торжественном событии в соцсети сообщил мэр города Юрий Чекунов.

«Свой вековой юбилей сегодня отмечает труженик тыла и ветеран труда Хамдия Хутчатовна Нигманова. В 1972 году переехала в Нефтеюганск и работала на комбинате производственных предприятий. В этот праздничный день Хамдия Хутчатовна получила персональные поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — поделился Чекунов в своем telegram-канале. Также именинницу поздравил глава ХМАО Руслан Кухарук и представители городской администрации.

Хамдия Нигманова родилась в Тюменской области. С войной столкнулась в 16 лет, позднее она поступила в Тобольское педагогическое училище и подрабатывала в колхозе. После войны разносила похоронки и письма, а также работала учителем в школе.

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В Нефтеюганске (ХМАО) личное поздравление со 100-летним юбилеем от президента РФ Владимира Путина получила труженик тыла и ветеран труда Хамдия Нигманова. О торжественном событии в соцсети сообщил мэр города Юрий Чекунов. «Свой вековой юбилей сегодня отмечает труженик тыла и ветеран труда Хамдия Хутчатовна Нигманова. В 1972 году переехала в Нефтеюганск и работала на комбинате производственных предприятий. В этот праздничный день Хамдия Хутчатовна получила персональные поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — поделился Чекунов в своем telegram-канале. Также именинницу поздравил глава ХМАО Руслан Кухарук и представители городской администрации. Хамдия Нигманова родилась в Тюменской области. С войной столкнулась в 16 лет, позднее она поступила в Тобольское педагогическое училище и подрабатывала в колхозе. После войны разносила похоронки и письма, а также работала учителем в школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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