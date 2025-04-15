15 апреля 2025

Мужчину с гранатами задержали в Артемовском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего силовики обнаружили четыре снаряда
Всего силовики обнаружили четыре снаряда Фото:

В Артемовском (Свердловская область) силовики задержали мужчину с гранатами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«По данным очевидцев, сначала нашли связку гранат, скрепленных скотчем. Позже при задержании подозреваемого у него в кармане обнаружили еще одну», — рассказали подписчики telegram-каналу «Злой Екб».

Зону от остановки «Депо» до дома №1 на улице Свободы оцепили. На месте работают саперы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в территориальные органы МВД России. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.

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В Артемовском (Свердловская область) силовики задержали мужчину с гранатами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «По данным очевидцев, сначала нашли связку гранат, скрепленных скотчем. Позже при задержании подозреваемого у него в кармане обнаружили еще одну», — рассказали подписчики telegram-каналу «Злой Екб». Зону от остановки «Депо» до дома №1 на улице Свободы оцепили. На месте работают саперы. Корреспондент URA.RU направил запрос в территориальные органы МВД России. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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