Всего силовики обнаружили четыре снаряда
В Артемовском (Свердловская область) силовики задержали мужчину с гранатами. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«По данным очевидцев, сначала нашли связку гранат, скрепленных скотчем. Позже при задержании подозреваемого у него в кармане обнаружили еще одну», — рассказали подписчики telegram-каналу «Злой Екб».
Зону от остановки «Депо» до дома №1 на улице Свободы оцепили. На месте работают саперы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в территориальные органы МВД России. Мы опубликуем ответ, как только он поступит.
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