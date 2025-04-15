Курьерам в Перми готовы платить до 132 тысячи рублей

В Перми курьеры могут зарабатывать от 130 тысяч рублей в месяц. Это на 26% больше по сравнению с показателями 2024 года.
«Курьеры второй год подряд входят в топ-15 самых востребованных специалистов в России, в том числе и по итогам первого квартала 2025 года. Их зарплаты продолжат повышаться и дальше, поскольку спрос на доставку растет», — пишет газета «Пятнице» со ссылкой на Оксану Сидлецкую, директора hh.ru Урал.
В 72% случаев вакансии для курьеров размещаются как возможность подработки с выбором графика. При этом от соискателя требуется лишь наличие медицинской книжки, сотового телефона для работы, действующий статус самозанятого или готовность его оформить.
Ранее URA.RU рассказывало, что курьеры в Пермском крае зарабатывают в 2,3 раза больше, чем люди с высшим образованием. Средняя зарплата курьеров в Пермском крае в 2025 году существенно выросла, достигнув отметки в 150,1 тысяч рублей.
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