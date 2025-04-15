15 апреля 2025

Курьерам в Перми готовы платить до 132 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплаты курьеров будут расти
Зарплаты курьеров будут расти Фото:

В Перми курьеры могут зарабатывать от 130 тысяч рублей в месяц. Это на 26% больше по сравнению с показателями 2024 года. 

«Курьеры второй год подряд входят в топ-15 самых востребованных специалистов в России, в том числе и по итогам первого квартала 2025 года. Их зарплаты продолжат повышаться и дальше, поскольку спрос на доставку растет», — пишет газета «Пятнице» со ссылкой на Оксану Сидлецкую, директора hh.ru Урал.

В 72% случаев вакансии для курьеров размещаются как возможность подработки с выбором графика. При этом от соискателя требуется лишь наличие медицинской книжки, сотового телефона для работы, действующий статус самозанятого или готовность его оформить.

Ранее URA.RU рассказывало, что курьеры в Пермском крае зарабатывают в 2,3 раза больше, чем люди с высшим образованием. Средняя зарплата курьеров в Пермском крае в 2025 году существенно выросла, достигнув отметки в 150,1 тысяч рублей.

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В Перми курьеры могут зарабатывать от 130 тысяч рублей в месяц. Это на 26% больше по сравнению с показателями 2024 года.  «Курьеры второй год подряд входят в топ-15 самых востребованных специалистов в России, в том числе и по итогам первого квартала 2025 года. Их зарплаты продолжат повышаться и дальше, поскольку спрос на доставку растет», — пишет газета «Пятнице» со ссылкой на Оксану Сидлецкую, директора hh.ru Урал. В 72% случаев вакансии для курьеров размещаются как возможность подработки с выбором графика. При этом от соискателя требуется лишь наличие медицинской книжки, сотового телефона для работы, действующий статус самозанятого или готовность его оформить. Ранее URA.RU рассказывало, что курьеры в Пермском крае зарабатывают в 2,3 раза больше, чем люди с высшим образованием. Средняя зарплата курьеров в Пермском крае в 2025 году существенно выросла, достигнув отметки в 150,1 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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