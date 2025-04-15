В старейшем детском доме Нижнего Тагила (Свердловская область) открылся зал мужества. Открытие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Владислав Пинаев.
«Экспозиция, бережно собранная сотрудниками и воспитанниками, посвящена выпускникам — героям Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов и тем 26 ребятам, которые отправились сражаться на Донбасс», — подчеркнул Пинаев.
В военное время воспитанники и педагоги детского дома создали мастерские, где изготавливали продукцию для фронта. Многие из них отправились на передовую, чтобы сражаться с врагом.
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