15 апреля 2025

Новый музей открылся в старейшем детском доме Нижнего Тагила. Фото

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Открытие экспозиции приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Открытие экспозиции приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне Фото:

В старейшем детском доме Нижнего Тагила (Свердловская область) открылся зал мужества. Открытие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Владислав Пинаев.

«Экспозиция, бережно собранная сотрудниками и воспитанниками, посвящена выпускникам — героям Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов и тем 26 ребятам, которые отправились сражаться на Донбасс», — подчеркнул Пинаев.

В военное время воспитанники и педагоги детского дома создали мастерские, где изготавливали продукцию для фронта. Многие из них отправились на передовую, чтобы сражаться с врагом.

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В старейшем детском доме Нижнего Тагила (Свердловская область) открылся зал мужества. Открытие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Владислав Пинаев. «Экспозиция, бережно собранная сотрудниками и воспитанниками, посвящена выпускникам — героям Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов и тем 26 ребятам, которые отправились сражаться на Донбасс», — подчеркнул Пинаев. В военное время воспитанники и педагоги детского дома создали мастерские, где изготавливали продукцию для фронта. Многие из них отправились на передовую, чтобы сражаться с врагом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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