В Перми запустят речной транспорт до Закамска

Жители Перми смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Навигация по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск начнется 5 мая и продолжится до 30 сентября 2025 года, сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края.
«На первом этапе (с 5 по 31 мая) движение будет осуществляться по укороченному маршруту: Пермь — Закамск, без захода в Краснокамск. Время в пути составит около двух часов», — сказано в сообщении ведомства. С июня начнет работать полный маршрут, уже включающий Краснокамск. Судно будет курсировать с понедельника по четверг.
Включение Краснокамска в маршрут делает водный транспорт важным связующим звеном для жителей Пермского края. Отмечается, что расписание отправлений из будет доступно на официальном сайте регионального Министерства транспорта.
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