15 апреля 2025

В Перми запустят речной транспорт до Закамска

© Служба новостей «URA.RU»
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Речные перевозки Пермь — Закамск — Краснокамск начнутся 5 мая
Речные перевозки Пермь — Закамск — Краснокамск начнутся 5 мая Фото:

Жители Перми смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Навигация по маршруту  Пермь — Закамск — Краснокамск начнется 5 мая и продолжится до 30 сентября 2025 года, сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края.

«На первом этапе (с 5 по 31 мая) движение будет осуществляться по укороченному маршруту: Пермь — Закамск, без захода в Краснокамск. Время в пути составит около двух часов», — сказано в сообщении ведомства. С июня начнет работать полный маршрут, уже включающий Краснокамск. Судно будет курсировать с понедельника по четверг.

Включение Краснокамска в маршрут делает водный транспорт важным связующим звеном для жителей Пермского края. Отмечается, что расписание отправлений из будет доступно на официальном сайте регионального Министерства транспорта.

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Жители Перми смогут ездить в Закамск и Краснокамск по воде. Навигация по маршруту  Пермь — Закамск — Краснокамск начнется 5 мая и продолжится до 30 сентября 2025 года, сообщается на сайте министерства транспорта Пермского края. «На первом этапе (с 5 по 31 мая) движение будет осуществляться по укороченному маршруту: Пермь — Закамск, без захода в Краснокамск. Время в пути составит около двух часов», — сказано в сообщении ведомства. С июня начнет работать полный маршрут, уже включающий Краснокамск. Судно будет курсировать с понедельника по четверг. Включение Краснокамска в маршрут делает водный транспорт важным связующим звеном для жителей Пермского края. Отмечается, что расписание отправлений из будет доступно на официальном сайте регионального Министерства транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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