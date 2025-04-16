WSJ: США потребовали у 70 стран сократить связи с КНР в обмен на снижение пошлин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США хотят ослабить экономическое влияние Китая
США хотят ослабить экономическое влияние Китая Фото:

Вашингтон стремится добиться от своих торговых партнеров ограничения экономических и торговых связей с Китаем в обмен на снижение американских пошлин. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

 «США планируют убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них свои товары», — сообщает The Wall Street Journal ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Это предложение включает также прекращение импорта дешевых промышленных товаров из Китая. 

Идея этого стратегического хода принадлежит министру финансов США Скотту Бессенту, который представил ее Трампу 6 апреля. По мнению Бессента, такие меры позволят ослабить экономическое влияние Китая и вынудить его к уступкам в международной торговле.

9 апреля Трамп объявил о приостановлении на срок в 90 дней введения дополнительных импортных тарифов, основанных на принципе взаимности, по отношению к ряду стран и территорий. В заявлении, сделанном в Белом доме, указывается, что данное решение связано с необходимостью проведения торговых переговоров. В течение указанного периода будет действовать единый тариф в размере 10 %, напоминает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вашингтон стремится добиться от своих торговых партнеров ограничения экономических и торговых связей с Китаем в обмен на снижение американских пошлин. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.  «США планируют убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них свои товары», — сообщает The Wall Street Journal ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Это предложение включает также прекращение импорта дешевых промышленных товаров из Китая.  Идея этого стратегического хода принадлежит министру финансов США Скотту Бессенту, который представил ее Трампу 6 апреля. По мнению Бессента, такие меры позволят ослабить экономическое влияние Китая и вынудить его к уступкам в международной торговле. 9 апреля Трамп объявил о приостановлении на срок в 90 дней введения дополнительных импортных тарифов, основанных на принципе взаимности, по отношению к ряду стран и территорий. В заявлении, сделанном в Белом доме, указывается, что данное решение связано с необходимостью проведения торговых переговоров. В течение указанного периода будет действовать единый тариф в размере 10 %, напоминает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...