Жители Кургана стали свидетелями необычного события в Заозерном. Ночью на крыше девятиэтажного дома №?30 в 5-м микрорайоне появилась палатка с освещением — внутри находились люди. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Примерно в 1:20 ночи на крышу поднялись как минимум трое человек. Они осмотрели площадку при помощи фонариков, а затем установили палатку. Внутри организовали яркое освещение, которое было заметно даже с земли», — сообщает telegram-канал «Зазик». Палатка простояла всю ночь, люди, судя по всему, находились внутри до самого утра, говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана мужчина выпал с балкона и погиб. Перед этим он пытался силой затащить женщину в свой дом, но отступил, когда на ее крики о помощи откликнулись прохожие. Инцидент произошел вечером 30 марта и был записан на камеру домофона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».