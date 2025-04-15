15 апреля 2025

Курганцы устроили ночевку в палатке на крыше девятиэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На крыше дома в Кургане ночью появилась палатка (архивное фото)
На крыше дома в Кургане ночью появилась палатка (архивное фото) Фото:

Жители Кургана стали свидетелями необычного события в Заозерном. Ночью на крыше девятиэтажного дома №?30 в 5-м микрорайоне появилась палатка с освещением — внутри находились люди. Об этом сообщается в социальных сетях.

Курганцы установили палатку на крышек дома
Курганцы установили палатку на крышек дома
Фото:

«Примерно в 1:20 ночи на крышу поднялись как минимум трое человек. Они осмотрели площадку при помощи фонариков, а затем установили палатку. Внутри организовали яркое освещение, которое было заметно даже с земли», — сообщает telegram-канал «Зазик». Палатка простояла всю ночь, люди, судя по всему, находились внутри до самого утра, говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана мужчина выпал с балкона и погиб. Перед этим он пытался силой затащить женщину в свой дом, но отступил, когда на ее крики о помощи откликнулись прохожие. Инцидент произошел вечером 30 марта и был записан на камеру домофона.

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Жители Кургана стали свидетелями необычного события в Заозерном. Ночью на крыше девятиэтажного дома №?30 в 5-м микрорайоне появилась палатка с освещением — внутри находились люди. Об этом сообщается в социальных сетях. «Примерно в 1:20 ночи на крышу поднялись как минимум трое человек. Они осмотрели площадку при помощи фонариков, а затем установили палатку. Внутри организовали яркое освещение, которое было заметно даже с земли», — сообщает telegram-канал «Зазик». Палатка простояла всю ночь, люди, судя по всему, находились внутри до самого утра, говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в Заозерном районе Кургана мужчина выпал с балкона и погиб. Перед этим он пытался силой затащить женщину в свой дом, но отступил, когда на ее крики о помощи откликнулись прохожие. Инцидент произошел вечером 30 марта и был записан на камеру домофона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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