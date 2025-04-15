15 апреля 2025

Площадь ландшафтного пожара в Тюменской области достигла 20 гектаров

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Пожарные локализовали возгорание утром 16 апреля
Пожарные локализовали возгорание утром 16 апреля Фото:

Возгорание сухой травы в районе поселка Туринский (Тюменская область) достигло площади в 20 гектаров. Такие данные сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Пожар локализован на площади 20 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация опубликована 16 апреля в районе 6 часов утра.

Как ранее сообщалось, возгорание сухой растительности произошло вечером 15 апреля. Изначально его площадь составляла семь гектаров. Угрозы ближайшим населенным пунктам не было.

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Возгорание сухой травы в районе поселка Туринский (Тюменская область) достигло площади в 20 гектаров. Такие данные сообщили в окружном Управлении МЧС. «Пожар локализован на площади 20 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация опубликована 16 апреля в районе 6 часов утра. Как ранее сообщалось, возгорание сухой растительности произошло вечером 15 апреля. Изначально его площадь составляла семь гектаров. Угрозы ближайшим населенным пунктам не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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