Площадь ландшафтного пожара в Тюменской области достигла 20 гектаров

Пожарные локализовали возгорание утром 16 апреля
Возгорание сухой травы в районе поселка Туринский (Тюменская область) достигло площади в 20 гектаров. Такие данные сообщили в окружном Управлении МЧС.
«Пожар локализован на площади 20 гектаров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Информация опубликована 16 апреля в районе 6 часов утра.
Как ранее сообщалось, возгорание сухой растительности произошло вечером 15 апреля. Изначально его площадь составляла семь гектаров. Угрозы ближайшим населенным пунктам не было.
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