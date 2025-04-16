Экс-совладельца «Азбуки вкуса» обвинили в создании ОПС

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Троих фигурантов арестовали за создание ОПС и хищение денег
Троих фигурантов арестовали за создание ОПС и хищение денег Фото:

В рамках предварительного расследования нового уголовного дела против экс-совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, бывшего главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и бывшего гендиректора «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой установлено, что они создали организованное преступное сообщество (ОПС) и занимались хищением денег. Об этом говорится в материалах дела. Ранее они уже были осуждены за кражу свыше 126 млн долларов. 

«В рамках предварительного следствия в отношении Якубовского и других фигурантов установлено, что в ходе своих действий ОПС причинила потерпевшим ущерб в размере более 14 млрд рублей», — говорится в документах. Информацию передает ТАСС. 

Мещанский суд города Москвы санкционировал аресты данных лиц. По информации от представителей пострадавших компаний, Якубовскому, Масловскому и Безруковой инкриминируют создание и участие в организованном преступном сообществе (статья 210 УК РФ), а также четыре эпизода растраты в особо крупных размерах. Следствие полагает, что Кирилл Якубовский является организатором ОПС, он привлек к участию других фигурантов и разработал план по хищению многомиллионных активов иностранных компаний.

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В рамках предварительного расследования нового уголовного дела против экс-совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, бывшего главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и бывшего гендиректора «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой установлено, что они создали организованное преступное сообщество (ОПС) и занимались хищением денег. Об этом говорится в материалах дела. Ранее они уже были осуждены за кражу свыше 126 млн долларов.  «В рамках предварительного следствия в отношении Якубовского и других фигурантов установлено, что в ходе своих действий ОПС причинила потерпевшим ущерб в размере более 14 млрд рублей», — говорится в документах. Информацию передает ТАСС.  Мещанский суд города Москвы санкционировал аресты данных лиц. По информации от представителей пострадавших компаний, Якубовскому, Масловскому и Безруковой инкриминируют создание и участие в организованном преступном сообществе (статья 210 УК РФ), а также четыре эпизода растраты в особо крупных размерах. Следствие полагает, что Кирилл Якубовский является организатором ОПС, он привлек к участию других фигурантов и разработал план по хищению многомиллионных активов иностранных компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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