Онколог назвал людей, которые находятся в группе риска по меланоме

Врач Маклаков: у рыжеволосых риск развития меланомы выше почти в четыре раза
© Служба новостей «URA.RU»
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У рыжеволосых риск развития меланомы почти в четыре раза выше
У рыжеволосых риск развития меланомы почти в четыре раза выше Фото:

Риск развития меланомы почти в четыре раза выше у рыжеволосых людей, чем у темноволосых. При этом этот вид опухоли диагностируется лишь у 1–4% пациентов, однако он отличается особой агрессивностью, рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

«Генетическая предрасположенность и тип кожи также играют важную роль. У рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых, а у блондинов — в 1,5 раза. Наследственные формы меланомы могут проявляться уже в молодом возрасте», — рассказал врач в интервью «Известиям».

В России заболеваемость меланомой продолжает расти, что делает ее одной из серьезных проблем современной онкологии. Особенно опасны солнечные ванны и частое посещение соляриев, которые могут спровоцировать развитие опухоли.

Ранее URA.RU сообщало, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую персонализированную онковакцину против колоректального рака. Ее смогут применять уже с этого года.

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Риск развития меланомы почти в четыре раза выше у рыжеволосых людей, чем у темноволосых. При этом этот вид опухоли диагностируется лишь у 1–4% пациентов, однако он отличается особой агрессивностью, рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков. «Генетическая предрасположенность и тип кожи также играют важную роль. У рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых, а у блондинов — в 1,5 раза. Наследственные формы меланомы могут проявляться уже в молодом возрасте», — рассказал врач в интервью «Известиям». В России заболеваемость меланомой продолжает расти, что делает ее одной из серьезных проблем современной онкологии. Особенно опасны солнечные ванны и частое посещение соляриев, которые могут спровоцировать развитие опухоли. Ранее URA.RU сообщало, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало новую персонализированную онковакцину против колоректального рака. Ее смогут применять уже с этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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