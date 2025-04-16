Диетолог рассказала, чем покрасить яйца на Пасху без вреда для здоровья

Для безвредного для здоровья окрашивания яиц на Пасху можно использовать натуральные красители, такие как луковая шелуха, чай каркаде и куркума. Об этом сообщает врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева.
«Лучше, конечно, выбирать натуральные красители, как всю жизнь красили наши мамы и бабушки. Это — луковая шелуха, чай каркаде. Очень модно сейчас красить в той же куркуме, например. Это то, чем мы точно себе не навредим», — рассказала Черняева в разговоре с радио Sputnik. Эксперт подчеркнула, что химические компоненты красителей, которые продаются в магазине, все равно могут проникать через скорлупу.
Говоря о куличе, диетолог добавила, что существует множество рецептов, и каждому человеку следует выбирать свой, исходя из индивидуальных потребностей. По ее словам, кулич представляет собой калорийный кекс, содержащий много масла, яиц и муки, поэтому важно соблюдать меру в его употреблении.
Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов заявил, что не рекомендуется есть более трех яиц в день. Чрезмерное их потребление может быть вредным для людей с высоким уровнем холестерина и заболеваниями почек, передает RT.
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