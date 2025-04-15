Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев похлопотал за трудоустройство опального мэра после отставки. Бывшая градоначальница Нефтеюганска Эльвира Бугай перебралась в Сургут, проработав год в бизнесе.
«Ислаев курировал Нефтеюганск, когда разворачивался конфликт Бугай, ее бывшего патрона — депутата думы ХМАО Степана Пыталева и депутатов. Но затем экс-губернатор Наталья Комарова отправила его контролировать Нижневартовск, а Бугай вынудили уволиться „по собственному желанию“. Она неплохой финансист, но в Нефтеюганске на фоне передела власти ей было опасно оставаться. Вот и осела в Сургуте, куратором которого Ислаев стал уже при новом губернаторе Руслане Кухаруке. Говорят, что замгубернатора попросил мэра Слепова ее куда-нибудь пристроить. Так она и вернулась в систему», — предполагает инсайдер.
Бугай проработала год в бизнесе после попыток импичмента. Их ей устраивали подконтрольные бывшему патрону — депутату окружного парламента ХМАО Пыталеву — единороссы в гордуме. Экс-мэр заняла пост замдиректора в подведе сургутской администрации — МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного комплекса» (ДДТиЖК). Информацию о трудоустройстве подтвердили в мэрии, уточнив, что новый сотрудник на хорошем счету.
Ранее URA.RU писало о том, как после ухода Бугай из мэрии Нефтеюганска город захлестнула волна задержаний чиновников и депутатов по подозрению в коррупции. Источники агентства сообщают, что всех их объединяет участие в команде теневого главы города — влиятельного единоросса Степана Пыталева.
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