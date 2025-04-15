15 апреля 2025

Вице-губернатор ХМАО похлопотал за трудоустройство опального мэра после отставки. Инсайд

Экс-мэр Нефтеюганска Бугай после года опалы вернулась в систему
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-мэр Нефтеюганска вернулась в систему после года опалы и нашла работу в соседнем муниципалитете
Экс-мэр Нефтеюганска вернулась в систему после года опалы и нашла работу в соседнем муниципалитете Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев похлопотал за трудоустройство опального мэра после отставки. Бывшая градоначальница Нефтеюганска Эльвира Бугай перебралась в Сургут, проработав год в бизнесе.

«Ислаев курировал Нефтеюганск, когда разворачивался конфликт Бугай, ее бывшего патрона — депутата думы ХМАО Степана Пыталева и депутатов. Но затем экс-губернатор Наталья Комарова отправила его контролировать Нижневартовск, а Бугай вынудили уволиться „по собственному желанию“. Она неплохой финансист, но в Нефтеюганске на фоне передела власти ей было опасно оставаться. Вот и осела в Сургуте, куратором которого Ислаев стал уже при новом губернаторе Руслане Кухаруке. Говорят, что замгубернатора попросил мэра Слепова ее куда-нибудь пристроить. Так она и вернулась в систему», — предполагает инсайдер.

Бугай проработала год в бизнесе после попыток импичмента. Их ей устраивали подконтрольные бывшему патрону — депутату окружного парламента ХМАО Пыталеву — единороссы в гордуме. Экс-мэр заняла пост замдиректора в подведе сургутской администрации — МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного комплекса» (ДДТиЖК). Информацию о трудоустройстве подтвердили в мэрии, уточнив, что новый сотрудник на хорошем счету.

Ранее URA.RU писало о том, как после ухода Бугай из мэрии Нефтеюганска город захлестнула волна задержаний чиновников и депутатов по подозрению в коррупции. Источники агентства сообщают, что всех их объединяет участие в команде теневого главы города — влиятельного единоросса Степана Пыталева.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев похлопотал за трудоустройство опального мэра после отставки. Бывшая градоначальница Нефтеюганска Эльвира Бугай перебралась в Сургут, проработав год в бизнесе. «Ислаев курировал Нефтеюганск, когда разворачивался конфликт Бугай, ее бывшего патрона — депутата думы ХМАО Степана Пыталева и депутатов. Но затем экс-губернатор Наталья Комарова отправила его контролировать Нижневартовск, а Бугай вынудили уволиться „по собственному желанию“. Она неплохой финансист, но в Нефтеюганске на фоне передела власти ей было опасно оставаться. Вот и осела в Сургуте, куратором которого Ислаев стал уже при новом губернаторе Руслане Кухаруке. Говорят, что замгубернатора попросил мэра Слепова ее куда-нибудь пристроить. Так она и вернулась в систему», — предполагает инсайдер. Бугай проработала год в бизнесе после попыток импичмента. Их ей устраивали подконтрольные бывшему патрону — депутату окружного парламента ХМАО Пыталеву — единороссы в гордуме. Экс-мэр заняла пост замдиректора в подведе сургутской администрации — МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного комплекса» (ДДТиЖК). Информацию о трудоустройстве подтвердили в мэрии, уточнив, что новый сотрудник на хорошем счету. Ранее URA.RU писало о том, как после ухода Бугай из мэрии Нефтеюганска город захлестнула волна задержаний чиновников и депутатов по подозрению в коррупции. Источники агентства сообщают, что всех их объединяет участие в команде теневого главы города — влиятельного единоросса Степана Пыталева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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