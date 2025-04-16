Беспилотник ВСУ долетел до Московской области: сколько БПЛА сбили за ночь в РФ

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, включая один над территорией Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территориией Воронежской области уничтожено девять БПЛА, над Белгородской областью — восемь, над Курской областью — четыре, над Липецкой областью и Республикой Крым — по два, а также один БПЛА был сбит над Московским регионом.
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