Беспилотник ВСУ долетел до Московской области: сколько БПЛА сбили за ночь в РФ

МО: силами ПВО в ночь на 16 апреля сбито 26 беспилотников ВСУ
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Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области
Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, включая один над территорией Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территориией Воронежской области уничтожено девять БПЛА, над Белгородской областью — восемь, над Курской областью — четыре, над Липецкой областью и Республикой Крым — по два, а также один БПЛА был сбит над Московским регионом.

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За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, включая один над территорией Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территориией Воронежской области уничтожено девять БПЛА, над Белгородской областью — восемь, над Курской областью — четыре, над Липецкой областью и Республикой Крым — по два, а также один БПЛА был сбит над Московским регионом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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