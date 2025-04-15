Челябинцы стали в два раза чаще искать новую работу

Жители Челябинской области весной 2025 года стали в два раза чаще искать новую работу, чем прежде. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, интерес к поиску в сравнении с весной 2024 года увеличился на 51%.
«За последний полный месяц челябинцы открыли или обновили более 132 тысяч резюме. Показатель на 51% больше, чем год назад», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Наибольшая активность наблюдалась среди специалистов рабочих профессий и сотрудников в сферах продаж и обслуживания. На эти направления пришлось 22% и 17% всех активных резюме соответственно. Также заметен рост активности в таких секторах, как автомобильный бизнес, транспорт и логистика, строительство и недвижимость.
Жители региона проявили высокий интерес к сферам, связанным с обслуживанием, логистикой и перевозками. В транспортном секторе и автобизнесе зафиксировали прирост активности на уровне 139% и 87% соответственно. На областном рынке труда не нашлось ни одной сферы, где бы снизилась активность соискателей.
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