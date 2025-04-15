15 апреля 2025

Аэропорт в Магнитогорске перешел на летнее расписание

© Служба новостей «URA.RU»
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Из аэропорта Магнитогорска будет доступно пять направлений на внутренних авиалиниях
Из аэропорта Магнитогорска будет доступно пять направлений на внутренних авиалиниях Фото:

Аэропорт в городе Магнитогорске Челябинской области перешел на летнее расписание. В этом сезоне для пассажиров будут доступны пять прямых направлений внутри страны, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В предстоящем летнем сезоне из аэропорта Магнитогорска будет доступно пять прямых направлений на внутренних авиалиниях. Пассажиры смогут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Минеральные воды», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале.

В Москву полеты будут осуществляться ежедневно. Дополнительно компания «Аэрофлот» запустит рейсы по средам, пятницам и воскресеньям в 13:05 по местному времени. В Санкт-Петербург запланированы полеты «Nordwind Airlines» по средам и воскресеньям в 04:35.

В столицу Татарстана пассажиры смогут добраться на самолетах авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по средам и четвергам. В Сочи полеты выполняет компания «Икар» по вторникам, средам, четвергам и субботам. В Минеральные воды можно улететь по средам и воскресеньям в 7:30 по местному времени. Рейсы выполняет компания «Азимут».

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Аэропорт в городе Магнитогорске Челябинской области перешел на летнее расписание. В этом сезоне для пассажиров будут доступны пять прямых направлений внутри страны, сообщила пресс-служба воздушной гавани. «В предстоящем летнем сезоне из аэропорта Магнитогорска будет доступно пять прямых направлений на внутренних авиалиниях. Пассажиры смогут улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Минеральные воды», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. В Москву полеты будут осуществляться ежедневно. Дополнительно компания «Аэрофлот» запустит рейсы по средам, пятницам и воскресеньям в 13:05 по местному времени. В Санкт-Петербург запланированы полеты «Nordwind Airlines» по средам и воскресеньям в 04:35. В столицу Татарстана пассажиры смогут добраться на самолетах авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по средам и четвергам. В Сочи полеты выполняет компания «Икар» по вторникам, средам, четвергам и субботам. В Минеральные воды можно улететь по средам и воскресеньям в 7:30 по местному времени. Рейсы выполняет компания «Азимут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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