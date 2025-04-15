15 апреля 2025

В Челябинской области проверят расходы на закупку жилья для детей-сирот

Челябинская КСП проверит результаты программы обеспечения жильем сирот
© Служба новостей «URA.RU»
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Аудит коснется исполнения госпрограммы обеспечения жильем челябинских детей-сирот
Аудит коснется исполнения госпрограммы обеспечения жильем челябинских детей-сирот Фото:

Контрольно-счетная палата проверит расходование бюджетных средств на обеспечение жильем-детей сирот и результаты этой работы властей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Проверка пройдет в министерстве социальных отношений региона. Во время нее будет оценено использование бюджетных средств, включая экономность, на реализацию мероприятий для обеспечения жильем сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Также будет дана оценка результатов этих мероприятий, установленных региональной программой», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что всего на жилье для сирот потратили 3 млрд 88 млн рублей. Речь идет о периоде 2023-го, 2024 и первом квартале 2025 года.

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Контрольно-счетная палата проверит расходование бюджетных средств на обеспечение жильем-детей сирот и результаты этой работы властей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Проверка пройдет в министерстве социальных отношений региона. Во время нее будет оценено использование бюджетных средств, включая экономность, на реализацию мероприятий для обеспечения жильем сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Также будет дана оценка результатов этих мероприятий, установленных региональной программой», — пояснили в пресс-службе. Там также добавили, что всего на жилье для сирот потратили 3 млрд 88 млн рублей. Речь идет о периоде 2023-го, 2024 и первом квартале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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