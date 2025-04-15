В Челябинской области проверят расходы на закупку жилья для детей-сирот

Контрольно-счетная палата проверит расходование бюджетных средств на обеспечение жильем-детей сирот и результаты этой работы властей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.
«Проверка пройдет в министерстве социальных отношений региона. Во время нее будет оценено использование бюджетных средств, включая экономность, на реализацию мероприятий для обеспечения жильем сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Также будет дана оценка результатов этих мероприятий, установленных региональной программой», — пояснили в пресс-службе.
Там также добавили, что всего на жилье для сирот потратили 3 млрд 88 млн рублей. Речь идет о периоде 2023-го, 2024 и первом квартале 2025 года.
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