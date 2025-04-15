В Тюмени запустят бесплатные автобусы

В ночь на Пасху — с 19 на 20 апреля, для тюменцев будут курсировать бесплатные автобусы для тех, кто возвращается с богослужения. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменьгортранс».
«В ночь с 19 на 20 апреля пройдет праздничное пасхальное богослужение. После службы горожане смогут бесплатно вернуться домой на городском транспорте. В 03:00 будет организована подача четырех автобусов, точка отправления — Знаменский кафедральный собор (улица Семакова, 13)», — рассказали в «Тюменьгортранс».
Спецрейсы выполнят четыре автобуса. Три вместимостью до 100 пассажиров, и еще один, способный перевезти 150 человек.
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