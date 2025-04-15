15 апреля 2025

В Тюмени запустят бесплатные автобусы

В ночь Пасхи с 19 на 20 апреля в Тюмени запустят бесплатные автобусные маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Точкой отправления станет Знаменский собор
Точкой отправления станет Знаменский собор Фото:

В ночь на Пасху — с 19 на 20 апреля, для тюменцев будут курсировать бесплатные автобусы для тех, кто возвращается с богослужения. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменьгортранс».

«В ночь с 19 на 20 апреля пройдет праздничное пасхальное богослужение. После службы горожане смогут бесплатно вернуться домой на городском транспорте. В 03:00 будет организована подача четырех автобусов, точка отправления — Знаменский кафедральный собор (улица Семакова, 13)», — рассказали в «Тюменьгортранс».

Спецрейсы выполнят четыре автобуса. Три вместимостью до 100 пассажиров, и еще один, способный перевезти 150 человек.

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В ночь на Пасху — с 19 на 20 апреля, для тюменцев будут курсировать бесплатные автобусы для тех, кто возвращается с богослужения. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменьгортранс». «В ночь с 19 на 20 апреля пройдет праздничное пасхальное богослужение. После службы горожане смогут бесплатно вернуться домой на городском транспорте. В 03:00 будет организована подача четырех автобусов, точка отправления — Знаменский кафедральный собор (улица Семакова, 13)», — рассказали в «Тюменьгортранс». Спецрейсы выполнят четыре автобуса. Три вместимостью до 100 пассажиров, и еще один, способный перевезти 150 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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