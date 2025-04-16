Цена на золото достигла нового исторического рекорда

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Стоимость золота достигла рекордных значений
Стоимость золота достигла рекордных значений Фото:

Стоимость золота на бирже достигла нового исторического рекорда и торгуется по 3 301,62 доллара за тройскую унцию. Цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,89% (61,22 доллара). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на драгоценный металл резко выросли после того, как Китай объявил о новых пошлинах в отношении США. Золото стало активом-убежищем. 

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Стоимость золота на бирже достигла нового исторического рекорда и торгуется по 3 301,62 доллара за тройскую унцию. Цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,89% (61,22 доллара). Об этом свидетельствуют данные торгов. Цены на драгоценный металл резко выросли после того, как Китай объявил о новых пошлинах в отношении США. Золото стало активом-убежищем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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