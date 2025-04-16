Цена на золото достигла нового исторического рекорда

Стоимость золота достигла рекордных значений
Стоимость золота на бирже достигла нового исторического рекорда и торгуется по 3 301,62 доллара за тройскую унцию. Цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,89% (61,22 доллара). Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цены на драгоценный металл резко выросли после того, как Китай объявил о новых пошлинах в отношении США. Золото стало активом-убежищем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.