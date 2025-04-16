Красноярский суд отправил в СИЗО мать, обвиняемую в убийстве троих детей топором

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор 29-летней женщине из Канска, обвиняемой в убийстве своих трех малолетних детей с особой жестокостью. Женщину отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
«Обвиняемая будет содержаться в СИЗО до 13 июня 2025 г. Там ей будет оказано психиатрическое лечение», — пишет ведомство в своем telegram-канале.
По версии следствия, многодетная мать убила своих детей (четырехлетнюю девочку и двух мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет), используя топор. На месте происшествия были обнаружены тела малолетних детей. В связи с происшествием было инициировано уголовное преследование по статье об убийстве. С октября 2024 года семья находилась под профилактическим надзором социальных служб.
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