Красноярский суд отправил в СИЗО мать, обвиняемую в убийстве троих детей топором

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Суд отправил в СИЗО на два месяца жительницу Канска, обвиняемую в убийстве своих детей
Суд отправил в СИЗО на два месяца жительницу Канска, обвиняемую в убийстве своих детей Фото:

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор 29-летней женщине из Канска, обвиняемой в убийстве своих трех малолетних детей с особой жестокостью. Женщину отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

«Обвиняемая будет содержаться в СИЗО до 13 июня 2025 г. Там ей будет оказано психиатрическое лечение», — пишет ведомство в своем telegram-канале.

По версии следствия, многодетная мать убила своих детей (четырехлетнюю девочку и двух мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет), используя топор. На месте происшествия были обнаружены тела малолетних детей. В связи с происшествием было инициировано уголовное преследование по статье об убийстве. С октября 2024 года семья находилась под профилактическим надзором социальных служб.

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Центральный районный суд Красноярска вынес приговор 29-летней женщине из Канска, обвиняемой в убийстве своих трех малолетних детей с особой жестокостью. Женщину отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края. «Обвиняемая будет содержаться в СИЗО до 13 июня 2025 г. Там ей будет оказано психиатрическое лечение», — пишет ведомство в своем telegram-канале. По версии следствия, многодетная мать убила своих детей (четырехлетнюю девочку и двух мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет), используя топор. На месте происшествия были обнаружены тела малолетних детей. В связи с происшествием было инициировано уголовное преследование по статье об убийстве. С октября 2024 года семья находилась под профилактическим надзором социальных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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