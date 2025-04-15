Финалисты масштабного конкурса по земельному праву получили офферы от девелопера из Екатеринбурга

Финалисты конкурса по земельному и градостроительному праву, финал которого прошел в МГУ им. М.В. Ломоносова, получили предложение о трудоустройстве в холдинг «Общества Малышева 73». В составе жюри присутствовал директор по развитию компании Михаил Губин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе девелопера. Ребята, получившие офферы, — Хаматнуров Максим и Ксения Ражина — учатся на первом курсе магистратуры УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева и заняли третье место.
«Этот конкурс — единственное в своем роде соревнование высшей школы по профилю земельного и градостроительного законодательства. Его значение невозможно переоценить, ведь именно здесь формируются будущие лидеры юридической отрасли, способные решать самые сложные правовые задачи. Федеральный масштаб проекта неоспорим. Сильнейший состав участников и тренеров и серьезная конкурентная борьба — это то, что мы видели в финале», — прокомментировал Губин. И добавил, что все участники демонстрировали профессиональные компетенции, а все их таланты и знания в составе команды девелопера постараются превратить в практические навыки.
Организаторами командного соревнования для студентов MSU Open Urban Law Cup выступили кафедра экологического и земельного права юридического факультета МГУ и Коллегия адвокатов «Регионсервис». В качестве партнеров выступили: «?Общество Малышева 73?», «Группа ЛСР», Девелоперская компания «Лето впереди», Группа «Голос», «Сбер» и другие.
«В этом году мы наблюдаем очень достойный, высокоэкспертный уровень команд в финале конкурса», — отметила управляющий партнер московского офиса КА «Регионсервис», руководитель практики недвижимости и строительства, член Ассоциации строителей «Нострой» Анна Жолобова. По ее словам, коллегия адвокатов осознанно вкладывает много времени и сил в подрастающее поколение, так как они потенциально уже в скором времени могут попасть в команду.
Заместитель директора департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Максим Галь сказал, что для ведомства поддержка конкурса является отличной возможностью, чтобы поучаствовать в развитии молодых специалистов, выявить их сильные стороны и пригласить на работу.
В 2025 году заявки на участие в конкурсе подали 58 команд из 22-х университетов, включая МГУ, СПбГУ, МГИМО, МГЮА, УрГЮУ, ВШЭ, РАНХиГС и другие. Участники прибыли из 14 городов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!