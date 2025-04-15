Седьмой из действующих депутатов челябинского заксобрания решил переизбираться

Олег Садовских стал седьмым из действующих депутатов заксобрания Челябинской области, подавшим заявку на участие в праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщили URA.RU в реготделении партии.
«До избрания в состав заксобрания области VII созыва Садовских отработал два срока в Саткинском районном собрании. Был помощником депутата Госдумы и Совета Федерации, является членом квалификационной коллегии судей», — сообщили в пресс-службе реготделения.
По данным на 16 апреля, на праймериз «Единой России» в Челябинской области зарегистрированы 2095 кандидатов. Из них более ста собираются баллотироваться в региональное заксобрание. Прием документов продлится до 24 апреля, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.
В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.
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