15 апреля 2025

Седьмой из действующих депутатов челябинского заксобрания решил переизбираться

Олег Садовских стал участником праймериз ЕР по выборам в челябинский парламент
© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Садовских решил переизбраться в заксобрание Челябинской области на новый срок
Олег Садовских решил переизбраться в заксобрание Челябинской области на новый срок Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Олег Садовских стал седьмым из действующих депутатов заксобрания Челябинской области, подавшим заявку на участие в праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщили URA.RU в реготделении партии.

«До избрания в состав заксобрания области VII созыва Садовских отработал два срока в Саткинском районном собрании. Был помощником депутата Госдумы и Совета Федерации, является членом квалификационной коллегии судей», — сообщили в пресс-службе реготделения.

По данным на 16 апреля, на праймериз «Единой России» в Челябинской области зарегистрированы 2095 кандидатов. Из них более ста собираются баллотироваться в региональное заксобрание. Прием документов продлится до 24 апреля, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.

В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.

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Олег Садовских стал седьмым из действующих депутатов заксобрания Челябинской области, подавшим заявку на участие в праймериз «Единой России» по выборам в региональный парламент. Об этом сообщили URA.RU в реготделении партии. «До избрания в состав заксобрания области VII созыва Садовских отработал два срока в Саткинском районном собрании. Был помощником депутата Госдумы и Совета Федерации, является членом квалификационной коллегии судей», — сообщили в пресс-службе реготделения. По данным на 16 апреля, на праймериз «Единой России» в Челябинской области зарегистрированы 2095 кандидатов. Из них более ста собираются баллотироваться в региональное заксобрание. Прием документов продлится до 24 апреля, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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