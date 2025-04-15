В Курганской области некоторые реки стали идти на подъем. Исеть в Шадринске и Катайске поднялась на 3 и 2 сантиметра соответственно. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 449 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
Остальные реки идут на спад. «По данным на 16 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 557. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 7 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 5 сантиметров.
Ранее URA.RU сообщало, что река Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».