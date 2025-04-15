15 апреля 2025

В Курганской области наблюдается подъем рек. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров (архивное фото)
Река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров (архивное фото) Фото:

В Курганской области некоторые реки стали идти на подъем. Исеть в Шадринске и Катайске поднялась на 3 и 2 сантиметра соответственно. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 449 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 16 апреля
График рек на 16 апреля
Фото:

Остальные реки идут на спад. «По данным на 16 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 557. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 7 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 5 сантиметров.

Ранее URA.RU сообщало, что река Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров.  А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров.

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В Курганской области некоторые реки стали идти на подъем. Исеть в Шадринске и Катайске поднялась на 3 и 2 сантиметра соответственно. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 449 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. Остальные реки идут на спад. «По данным на 16 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 557. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 7 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 5 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что река Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров.  А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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