ВСУ начали отступать под Купянском

Украинские военные подразделения начали отступление, переместив часть своих сил на вторую линию обороны в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая вооруженные формирования Украины были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны», — рассказал Морочко в беседе с ТАСС. Он уточнил что, на некоторых участках межпозиционное пространство расширилось до почти трех километров.
Марочко подчеркнул, что военные ВСУ иногда появляются в так называемой серой зоне. Однако возможности повторно закрепиться на потерянных позициях у них нет из-за активных действий российских беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.
В конце марта текущего года руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что российские вооруженные силы продвигаются в направлении Купянска. Он отметил, что происходит окружение подразделений ВСУ в этом районе передает «Ридус».
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