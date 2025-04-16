ВСУ начали отступать под Купянском

Марочко: ВСУ перегруппировались на вторую линию обороны в районе Купянска
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ВСУ начали отступать после атак ВС РФ на украинские позиции
ВСУ начали отступать после атак ВС РФ на украинские позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные подразделения начали отступление, переместив часть своих сил на вторую линию обороны в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая вооруженные формирования Украины были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны», — рассказал Морочко в беседе с ТАСС. Он уточнил что, на некоторых участках межпозиционное пространство расширилось до почти трех километров.

Марочко подчеркнул, что военные ВСУ иногда появляются в так называемой серой зоне. Однако возможности повторно закрепиться на потерянных позициях у них нет из-за активных действий российских беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

В конце марта текущего года руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что российские вооруженные силы продвигаются в направлении Купянска. Он отметил, что происходит окружение подразделений ВСУ в этом районе передает «Ридус».

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Украинские военные подразделения начали отступление, переместив часть своих сил на вторую линию обороны в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая вооруженные формирования Украины были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны», — рассказал Морочко в беседе с ТАСС. Он уточнил что, на некоторых участках межпозиционное пространство расширилось до почти трех километров. Марочко подчеркнул, что военные ВСУ иногда появляются в так называемой серой зоне. Однако возможности повторно закрепиться на потерянных позициях у них нет из-за активных действий российских беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. В конце марта текущего года руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о том, что российские вооруженные силы продвигаются в направлении Купянска. Он отметил, что происходит окружение подразделений ВСУ в этом районе передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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