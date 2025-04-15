Губернатор Махонин поручил отремонтировать дороги в Пермском округе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой Пермского округа Ольгой Андриановой. Они обсудили развитие муниципалитета. Одним из главных вопросов, который губернатор поручил решить, стал ремонт дорог и создание благоустроенных общественных пространств. Об этом сообщили на сайте правительства пермского края.
«Необходимо в первую очередь обратить внимание на те вопросы, которые волнуют жителей округа. Это обновление коммунальной инфраструктуры, ремонт и содержание местных дорог, создание благоустроенных общественных пространств», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Уточняется, что на эти цели из краевого бюджета до 2026 года выделено более 629 млн рублей.
Губернатор также обратил внимание на вопрос транспортной доступности. Администрацию округа обязали улучшить организацию автобусных перевозок. Кроме этого, обсудили предоставление земель для участников СВО, врачей, учителей и многодетных семей. Участки должны выдавать только в тех локациях, куда удобно добираться на транспорте и где подведены все коммуникации. По словам Андриановой, округ уже получает заявки от этих категорий граждан.
Андрианова отметила, что округ уже начал ремонтировать мосты и устанавливать новые остановки. Все это делается в рамках направления «Школьная остановка» проекта «Комфортный край».
В завершении встречи губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что округу нужно активнее принимать участие в национальных проектах. Это позволит привлечь больше финансирования и сделать жизнь жителей комфортнее.
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