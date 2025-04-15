15 апреля 2025

Тюменцы встали в многокилометровые пробки. Скрин

В Тюмени фиксируют пробки в 5 километров на Червишевском тракте и Федюнинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупные заторы фиксируются на двух участках (архивное фото)
Крупные заторы фиксируются на двух участках (архивное фото) Фото:

В Тюмени водители встали в огромные пробки на Червишевском тракте и улице Федюнинского. Данные представлены на сайте «Дубльгис».

«Пробки в Тюмени. Червишевский тракт: 2,2 километра. Улица Федюнинского: 3,3 километра», — следует из данных сервиса.

На «Червяке» проблема может быть в дорожных работах. На втором участке карты фиксируют ДТП.

Пробки, в общей сложности, растянулись на более чем 5 километров
Пробки, в общей сложности, растянулись на более чем 5 километров
Фото:

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В Тюмени водители встали в огромные пробки на Червишевском тракте и улице Федюнинского. Данные представлены на сайте «Дубльгис». «Пробки в Тюмени. Червишевский тракт: 2,2 километра. Улица Федюнинского: 3,3 километра», — следует из данных сервиса. На «Червяке» проблема может быть в дорожных работах. На втором участке карты фиксируют ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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