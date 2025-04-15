Крупные заторы фиксируются на двух участках (архивное фото)
В Тюмени водители встали в огромные пробки на Червишевском тракте и улице Федюнинского. Данные представлены на сайте «Дубльгис».
«Пробки в Тюмени. Червишевский тракт: 2,2 километра. Улица Федюнинского: 3,3 километра», — следует из данных сервиса.
На «Червяке» проблема может быть в дорожных работах. На втором участке карты фиксируют ДТП.
Пробки, в общей сложности, растянулись на более чем 5 километров
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