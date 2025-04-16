В России рухнули продажи чая

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Россияне стали больше предпочитать травяные чаи
Россияне стали больше предпочитать травяные чаи Фото:

Россияне стали реже покупать чай. С февраля 2024 по январь 2025 года продажи чая упали на 3%. Такие данные приводит аналитическая компания «Нильсен».

«В I квартале 2025 спрос на него снизился на 5%: черный чай — минус 4%, зеленый — 6%», — сообщает «Коммерсант». В супермаркетах, в частности, отмечают падение спроса на пакетированный черный чай. Потребители теперь предпочитают травяные или фруктовые напитки без чая.

Цены на продукцию выросли на 8% (медианная стоимость — 204 руб.). Спрос на кофе при этом растет, хотя его стоимость увеличилась на 26%. 

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Россияне стали реже покупать чай. С февраля 2024 по январь 2025 года продажи чая упали на 3%. Такие данные приводит аналитическая компания «Нильсен». «В I квартале 2025 спрос на него снизился на 5%: черный чай — минус 4%, зеленый — 6%», — сообщает «Коммерсант». В супермаркетах, в частности, отмечают падение спроса на пакетированный черный чай. Потребители теперь предпочитают травяные или фруктовые напитки без чая. Цены на продукцию выросли на 8% (медианная стоимость — 204 руб.). Спрос на кофе при этом растет, хотя его стоимость увеличилась на 26%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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