В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета в Новый Уренгой

Задержан прилет и вылет по маршруту из Нового Уренгоя в Тюмень и обратно
Рейс авиакомпании «ИрАэро» из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержан на 3,5 часа. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Новый Уренгой, авиакомпания „ИрАэро“. Вылет по расписанию: 12:00, расчетное время: 15:30», — сообщает онлайн-система аэропорта.
Задержан и прилет самолета из Нового Уренгоя. В Тюмени он должен был приземлиться в 11:00, но время перенесли на 14:40. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика, ответ ожидается.
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