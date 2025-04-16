В Тюмени на 3,5 часа задержан вылет самолета в Новый Уренгой

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Задержан прилет и вылет по маршруту из Нового Уренгоя в Тюмень и обратно
Задержан прилет и вылет по маршруту из Нового Уренгоя в Тюмень и обратно Фото:

Рейс авиакомпании «ИрАэро» из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержан на 3,5 часа. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. 

«Рейс Тюмень — Новый Уренгой, авиакомпания „ИрАэро“. Вылет по расписанию: 12:00, расчетное время: 15:30», — сообщает онлайн-система аэропорта.

Задержан и прилет самолета из Нового Уренгоя. В Тюмени он должен был приземлиться в 11:00, но время перенесли на 14:40. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика, ответ ожидается.

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Рейс авиакомпании «ИрАэро» из Тюмени в Новый Уренгой (ЯНАО) задержан на 3,5 часа. Данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.  «Рейс Тюмень — Новый Уренгой, авиакомпания „ИрАэро“. Вылет по расписанию: 12:00, расчетное время: 15:30», — сообщает онлайн-система аэропорта. Задержан и прилет самолета из Нового Уренгоя. В Тюмени он должен был приземлиться в 11:00, но время перенесли на 14:40. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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