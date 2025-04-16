Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю 16 апреля накрыла мощная магнитная буря, она продлится до утра 17 апреля. При этом ее пик придется на утро текущего дня, сообщил телеведущий, метеоролог, кандидат технических наук Евгений Тишковец.
«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга и может серьезно сказаться на здоровье метеозависимых людей», — передает Тишковец в своем telegram-канале.
Продолжительность геомагнитных возмущений составит сутки. Ожидается, что пик активности придется на утро 16 апреля — прогнозируется сильная (G3) и средняя (G2) магнитные бури, а также на ночь и утро 17 апреля — ожидаются средняя (G2) и слабая (G1) уровни геомагнитных возмущений.
По словам Евгения Тишковца, в эти дни можно будет наблюдать полярное сияние. Высокая вероятность его появления прогнозируется в ночь со среды на четверг. Полярные сияния могут наблюдаться даже в средних широтах. Также возможно ухудшение условий для радиосвязи, отметил эксперт.
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