Главу тюменского отделения партии «Рассвет» арестовали за пропаганду терроризма

В Тюмени за пропаганду терроризма арестован Никита Грибков, председатель регионального отделения партии «Рассвет» бывшего кандидата в президенты Екатерины Дунцовой*. На логотипе его страницы в Instagram** обнаружили запрещенную символику. Об этом агентству сообщил анонимный источник.
«Грибкова задержали 15 апреля. Суд назначил ему 10 суток ареста в изоляторе за публикацию в своих соцсетях символики террористической организации „Легион Свобода России“***», — рассказал собеседник агентства.
Секретарь отделения Вероника Безменова рассказала URA.RU, что перед задержанием дома у Никиты Грибкова прошли обыски. По ее словам, московское руководство партии в курсе ситуации, к делу подключили адвокатов.
В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству подтвердили информацию об аресте. Комментарии силовых структур ожидаются.
Осенью 2024 года партия «Рассвет» получила отказ в регистрации от Минюста, она почти не ведет деятельность в Тюменской области. О попытках запуска региональной ячейки стало известно в прошлом году — позднее партия столкнулась с трудностями при поиске сторонников.
* Признана иноагентом
** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
*** Запрещенная в РФ террористическая организация
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