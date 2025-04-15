15 апреля 2025

Главу тюменского отделения партии «Рассвет» арестовали за пропаганду терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени арестован лидер реготделения партии «Рассвет» Грибков
В Тюмени арестован лидер реготделения партии «Рассвет» Грибков Фото:

В Тюмени за пропаганду терроризма арестован Никита Грибков, председатель регионального отделения партии «Рассвет» бывшего кандидата в президенты Екатерины Дунцовой*. На логотипе его страницы в Instagram** обнаружили запрещенную символику. Об этом агентству сообщил анонимный источник.

«Грибкова задержали 15 апреля. Суд назначил ему 10 суток ареста в изоляторе за публикацию в своих соцсетях символики террористической организации „Легион Свобода России“***», — рассказал собеседник агентства.

Секретарь отделения Вероника Безменова рассказала URA.RU, что перед задержанием дома у Никиты Грибкова прошли обыски. По ее словам, московское руководство партии в курсе ситуации, к делу подключили адвокатов.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству подтвердили информацию об аресте. Комментарии силовых структур ожидаются.

Осенью 2024 года партия «Рассвет» получила отказ в регистрации от Минюста, она почти не ведет деятельность в Тюменской области. О попытках запуска региональной ячейки стало известно в прошлом году — позднее партия столкнулась с трудностями при поиске сторонников.

* Признана иноагентом

** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

 *** Запрещенная в РФ террористическая организация

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В Тюмени за пропаганду терроризма арестован Никита Грибков, председатель регионального отделения партии «Рассвет» бывшего кандидата в президенты Екатерины Дунцовой*. На логотипе его страницы в Instagram** обнаружили запрещенную символику. Об этом агентству сообщил анонимный источник. «Грибкова задержали 15 апреля. Суд назначил ему 10 суток ареста в изоляторе за публикацию в своих соцсетях символики террористической организации „Легион Свобода России“***», — рассказал собеседник агентства. Секретарь отделения Вероника Безменова рассказала URA.RU, что перед задержанием дома у Никиты Грибкова прошли обыски. По ее словам, московское руководство партии в курсе ситуации, к делу подключили адвокатов. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области агентству подтвердили информацию об аресте. Комментарии силовых структур ожидаются. Осенью 2024 года партия «Рассвет» получила отказ в регистрации от Минюста, она почти не ведет деятельность в Тюменской области. О попытках запуска региональной ячейки стало известно в прошлом году — позднее партия столкнулась с трудностями при поиске сторонников. * Признана иноагентом ** Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России  *** Запрещенная в РФ террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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