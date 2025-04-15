В Челябинске военного на шесть лет отправили в колонию за неявку из отпуска

Военнослужащий, который год назад не вернулся из отпуска в часть, проведет в колонии ближайшие шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
«В конце марта 2024 года военнослужащему был предоставлен отпуск, из которого тот должен был возвратиться в воинскую часть в середине апреля, однако последний на службу не прибыл. Мужчина признан виновным по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части), на основании которой назначено наказание на пять лет и шесть месяцев», — сообщила пресс-служба суда Челябинской области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий уже был осужден ранее. В качестве наказания ему назначили принудительные работы и запретили управлять автомобилем. Мужчина наказания не исполнял. По совокупности преступлений суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии.
Челябинский контрактник ранее отправился в колонию за смерть пешехода. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе суда.
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