15 апреля 2025

В Челябинске военного на шесть лет отправили в колонию за неявку из отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил наказание по совокупности преступлений
Суд назначил наказание по совокупности преступлений Фото:

Военнослужащий, который год назад не вернулся из отпуска в часть, проведет в колонии ближайшие шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

«В конце марта 2024 года военнослужащему был предоставлен отпуск, из которого тот должен был возвратиться в воинскую часть в середине апреля, однако последний на службу не прибыл. Мужчина признан виновным по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части), на основании которой назначено наказание на пять лет и шесть месяцев», — сообщила пресс-служба суда Челябинской области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий уже был осужден ранее. В качестве наказания ему назначили принудительные работы и запретили управлять автомобилем. Мужчина наказания не исполнял. По совокупности преступлений суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии.

Челябинский контрактник ранее отправился в колонию за смерть пешехода. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе суда.

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Военнослужащий, который год назад не вернулся из отпуска в часть, проведет в колонии ближайшие шесть лет. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда. «В конце марта 2024 года военнослужащему был предоставлен отпуск, из которого тот должен был возвратиться в воинскую часть в середине апреля, однако последний на службу не прибыл. Мужчина признан виновным по части пятой статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части), на основании которой назначено наказание на пять лет и шесть месяцев», — сообщила пресс-служба суда Челябинской области на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий уже был осужден ранее. В качестве наказания ему назначили принудительные работы и запретили управлять автомобилем. Мужчина наказания не исполнял. По совокупности преступлений суд назначил ему шесть лет лишения свободы в исправительной колонии. Челябинский контрактник ранее отправился в колонию за смерть пешехода. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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