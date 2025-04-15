15 апреля 2025

Дебошир из ХМАО, арестованный за избиение ветерана СВО, попросился на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Романов может уйти на СВО
Романов может уйти на СВО Фото:

Дебошир из Нижневартовска Сергей Романов по кличке «Негр», которого арестовали за избиение ветерана СВО и его соседей, а также разбой в подъезде, может отправиться в зону боевых действий. Об этом URA.RU сообщили пострадавшие жильцы.

«Дело поступило в суд, но говорят, что заседания не будет. Так как уже завтра он якобы отправится на СВО. Мы опасаемся его агрессии после возвращения», — сообщили соседи дебошира.

Жильцы объяснили, что напуганы и боятся, что Романов будет им мстить. «Мы хотим, чтобы он понес наказание за свои поступки», — делятся мнением пострадавшие от действий Романова.

Журналисты агентства обратились в пресс-службу управления СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске арестован дебошир, напавший на ветерана СВО и его соседей. Романову инкриминировали сразу три статьи уголовного кодекса, а прокуратура настояла на том, чтобы не оставлять дебошира на свободе.

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Дебошир из Нижневартовска Сергей Романов по кличке «Негр», которого арестовали за избиение ветерана СВО и его соседей, а также разбой в подъезде, может отправиться в зону боевых действий. Об этом URA.RU сообщили пострадавшие жильцы. «Дело поступило в суд, но говорят, что заседания не будет. Так как уже завтра он якобы отправится на СВО. Мы опасаемся его агрессии после возвращения», — сообщили соседи дебошира. Жильцы объяснили, что напуганы и боятся, что Романов будет им мстить. «Мы хотим, чтобы он понес наказание за свои поступки», — делятся мнением пострадавшие от действий Романова. Журналисты агентства обратились в пресс-службу управления СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске арестован дебошир, напавший на ветерана СВО и его соседей. Романову инкриминировали сразу три статьи уголовного кодекса, а прокуратура настояла на том, чтобы не оставлять дебошира на свободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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