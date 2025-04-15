На новом челябинском заводе погибли двое рабочих

На Челябинском сульфидном заводе утром в среду, 16 апреля, погибли двое работников. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе предприятия
«На одном из производственных узлов произошла нештатная ситуация, в результате которой травмы, приведшие к гибели, получил сотрудник подрядной организации и находящийся рядом сотрудник предприятия. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены надзорными органами, которым предприятие окажет полное содействие», — сообщили в пресс-службе завода.
По информации пресс-службы, происшествие случилось около 4:00 часов утра в ходе пусконаладочных работ оборудования. Их проводила подрядная организация ООО «Химтехнология». Руководство предприятия выражает глубокие соболезнования семьям пострадавших и готово оказать всестороннюю помощь.
Завод является новым, занимается производством сульфида натрия. Как сообщал минпром региона в июне прошлого года, в России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, на данный момент не производится. Предприятие не имеет аналогов в РФ. Реализация проекта позволит заместить 33% импорта.
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