В Кургане интересно: жителей области приглашают отпраздновать Пасху в Далматово

В этом году жителей и гостей Курганской области приглашают отметить Великую Пасху в городе Далматово, который примечателен своей историей и культурным наследием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
Праздничные мероприятия пройдут 20 апреля на Успенской площади, включая торговые ряды и большой концерт с участием известных артистов. «В 15:00 здесь развернутся торговые ряды и начнет свою работу выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов, а в 17:00 — большой концерт с участием Анастасии и Захара Заволокиных — ведущих популярной телепередачи „Играй, гармонь любимая“ и ансамбля „Частушка“», — пишет ведомство.
Помимо праздничных мероприятий, в Далматово продолжается активное благоустройство. Недавно была завершена реконструкция территории вокруг Далматовского Успенского монастыря, создана туристическая ось и множество новых объектов для отдыха и спорта. В будущем город ожидает дальнейшее преображение, включая реставрацию исторических памятников и развитие инфраструктуры.
Ранее URA.RU сообщало, что в Катайском округе в Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля пройдет концерт «Играй, гармонь!». Кроме того, в рамках празднования запланированы массовые мероприятия, включая Божественную литургию, песнопения и концерты, на которые приглашаются гости из различных регионов.
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