Уровень паводковых вод в Казанском районе Тюменской области, по сравнению с обстановкой в прошлом году, значительно ниже. Снимки с высоты в своем telegram-канале показал губернатор Александр Моор.
«Между этими двумя снимками почти год. Прошлой весной мы фиксировали в Казанском районе рекордный уровень подъема воды. С высоты это напоминало бескрайнее море. Сегодня обстановка гораздо спокойнее. Вода прибывает, но медленно», — рассказал глава региона.
Он также отчитался об уровне воды в реках. Так, за сутки река Ишим в Ильинке прибавила три сантиметра. В Казанском районе — плюс один. Власти держат на контроле и обстановку в Ачирах, где талые воды подтопили несколько участков и хозпостроек.
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