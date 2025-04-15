15 апреля 2025

Губернатор Моор показал обстановку с паводком в одном из самых опасных районов области. Фото

Губернатор Тюменской области Моор о паводке: вода прибывает, но медленно
© Служба новостей «URA.RU»
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Год назад вода в Казанском была значительно выше
Год назад вода в Казанском была значительно выше Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень паводковых вод в Казанском районе Тюменской области, по сравнению с обстановкой в прошлом году, значительно ниже. Снимки с высоты в своем telegram-канале показал губернатор Александр Моор.

«Между этими двумя снимками почти год. Прошлой весной мы фиксировали в Казанском районе рекордный уровень подъема воды. С высоты это напоминало бескрайнее море. Сегодня обстановка гораздо спокойнее. Вода прибывает, но медленно», — рассказал глава региона.

Он также отчитался об уровне воды в реках. Так, за сутки река Ишим в Ильинке прибавила три сантиметра. В Казанском районе — плюс один. Власти держат на контроле и обстановку в Ачирах, где талые воды подтопили несколько участков и хозпостроек.

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Уровень паводковых вод в Казанском районе Тюменской области, по сравнению с обстановкой в прошлом году, значительно ниже. Снимки с высоты в своем telegram-канале показал губернатор Александр Моор. «Между этими двумя снимками почти год. Прошлой весной мы фиксировали в Казанском районе рекордный уровень подъема воды. С высоты это напоминало бескрайнее море. Сегодня обстановка гораздо спокойнее. Вода прибывает, но медленно», — рассказал глава региона. Он также отчитался об уровне воды в реках. Так, за сутки река Ишим в Ильинке прибавила три сантиметра. В Казанском районе — плюс один. Власти держат на контроле и обстановку в Ачирах, где талые воды подтопили несколько участков и хозпостроек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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