В Петербурге офисы в бывшем здании МВД выйдут на рынок

В Петербурге бывшее здание МВД на Фонтанке преобразится в современный бизнес-центр. Офисы в здании начнут сдаваться в аренду. Об этом сообщает председатель совета директоров АО «Группа „Илим“» Захар Смушкин.
«Группа „Илим“ займет 12 тысяч квадратных метров офисных помещений в здании бывшего Министерства внутренних дел Российской империи на набережной реки Фонтанки, 57, когда оно будет введено после реконструкции в 2026 году», — рассказал Смушкин «Коммерсанту». Оставшиеся шесть тысяч квадратных метров будут предложены на рынок аренды. Председатель поделился, что вложения в реставрацию здания составят около двух тысяч рублей за квадратный метр, не включая отделку и мебель.
По данным NF Group, объем ввода офисных площадей в Петербурге продолжает расти, а ставки аренды в классе А увеличились на 10% с начала года. Низкий уровень вакантности, который составляет 3,8%, свидетельствует о высоком спросе на качественные офисные пространства. Регина Волошенко из NF Group и Алена Бердиган из Maris подчеркивают, что помещения в здании на Фонтанке будут пользоваться большим спросом, особенно если они будут предложены с готовой отделкой. Эксперты предполагают, что основными арендаторами станут крупные компании из нефтегазовой, IT и финансовой сфер. Максим Мартынов из IBC Real Estate отмечает, что такие объекты как здание на Фонтанке идеально подходят для моноаренды.
Здание, расположенное на набережной реки Фонтанки, 57, имеет богатую историю. Построенное в 1830-х годах по проекту знаменитого архитектора Карла Росси, оно изначально служило зданием Министерства внутренних дел Российской империи. С 1925 года здесь находилась типография «Лениздат». Недавно стало известно о планах по его реконструкции и преобразовании в современный бизнес-центр.
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