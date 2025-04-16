Российская армия взяла под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР. Подобное ВС РФ удалось в ходе наступательной операции в направлении Константиновки. Об этом сообщили военкоры.
«Армия России освободила Валентиновку и начала штурм Сухой Балки, наступая к Константиновке», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что также западнее Сухой Балки вдоль лесополосы российские бойцы взяли опорный пункт украинской армии, вследствие чего продвинулись на глубину в 1 000 километров.
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