ВС РФ освободили Валентиновку

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ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР
ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР. Подобное ВС РФ удалось в ходе наступательной операции в направлении Константиновки. Об этом сообщили военкоры.

«Армия России освободила Валентиновку и начала штурм Сухой Балки, наступая к Константиновке», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что также западнее Сухой Балки вдоль лесополосы российские бойцы взяли опорный пункт украинской армии, вследствие чего продвинулись на глубину в 1 000 километров.

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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР. Подобное ВС РФ удалось в ходе наступательной операции в направлении Константиновки. Об этом сообщили военкоры. «Армия России освободила Валентиновку и начала штурм Сухой Балки, наступая к Константиновке», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что также западнее Сухой Балки вдоль лесополосы российские бойцы взяли опорный пункт украинской армии, вследствие чего продвинулись на глубину в 1 000 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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