Челябинские дорожники будут обучать и трудоустраивать ветеранов СВО

16 апреля 2025 в 12:55 Размер текста - 17 +

Ветеранов СВО будут обучать и подбирать наиболее подходящие специальности, рассказал Муравьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области бойцов, вернувшихся из зоны СВО, обучат и трудоустроят на ведущие объекты дорожного строительства. Планами ресоциализации ветеранов после заключения сотрудничества с фондом «ОПОРА» c URA.RU поделился глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Мы готовы совместно с подрядчиками в каждом конкретном случае помочь военнослужащим, готовым реализовать себя в дорожной отрасли. В случае необходимости обучить, направить, подобрать наиболее подходящую специальность. Это и наш долг, и один из путей решения кадрового вопроса в дорожно-транспортной отрасли», — заявил Владимир Муравьев. Встреча и заключение договора прошла совместно с депутатом Госдумы и ветераном СВО Олегом Голиковым. Как уточнили URA.RU в пресс-службе управления, участие в подписании документа также принял герой Владимир Корягин, который с 2014 года находился в точке соприкосновения с врагом. «В сотрудничестве с волонтерами и фондом мы прилагаем значительные усилия для обеспечения социальной адаптации ветеранов. Поддержка оказывается системно, включая не только моральную, но и практическую помощь, содействие в профессиональном обучении, трудоустройстве, реабилитации и защите законных прав», — заявил Голиков в ходе подписания соглашения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области бойцов, вернувшихся из зоны СВО, обучат и трудоустроят на ведущие объекты дорожного строительства. Планами ресоциализации ветеранов после заключения сотрудничества с фондом «ОПОРА» c URA.RU поделился глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Мы готовы совместно с подрядчиками в каждом конкретном случае помочь военнослужащим, готовым реализовать себя в дорожной отрасли. В случае необходимости обучить, направить, подобрать наиболее подходящую специальность. Это и наш долг, и один из путей решения кадрового вопроса в дорожно-транспортной отрасли», — заявил Владимир Муравьев. Встреча и заключение договора прошла совместно с депутатом Госдумы и ветераном СВО Олегом Голиковым. Как уточнили URA.RU в пресс-службе управления, участие в подписании документа также принял герой Владимир Корягин, который с 2014 года находился в точке соприкосновения с врагом. «В сотрудничестве с волонтерами и фондом мы прилагаем значительные усилия для обеспечения социальной адаптации ветеранов. Поддержка оказывается системно, включая не только моральную, но и практическую помощь, содействие в профессиональном обучении, трудоустройстве, реабилитации и защите законных прав», — заявил Голиков в ходе подписания соглашения.