Челябинские дорожники будут обучать и трудоустраивать ветеранов СВО

В Челябинской области бойцов, вернувшихся из зоны СВО, обучат и трудоустроят на ведущие объекты дорожного строительства. Планами ресоциализации ветеранов после заключения сотрудничества с фондом «ОПОРА» c URA.RU поделился глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Мы готовы совместно с подрядчиками в каждом конкретном случае помочь военнослужащим, готовым реализовать себя в дорожной отрасли. В случае необходимости обучить, направить, подобрать наиболее подходящую специальность. Это и наш долг, и один из путей решения кадрового вопроса в дорожно-транспортной отрасли», — заявил Владимир Муравьев.
Встреча и заключение договора прошла совместно с депутатом Госдумы и ветераном СВО Олегом Голиковым. Как уточнили URA.RU в пресс-службе управления, участие в подписании документа также принял герой Владимир Корягин, который с 2014 года находился в точке соприкосновения с врагом.
«В сотрудничестве с волонтерами и фондом мы прилагаем значительные усилия для обеспечения социальной адаптации ветеранов. Поддержка оказывается системно, включая не только моральную, но и практическую помощь, содействие в профессиональном обучении, трудоустройстве, реабилитации и защите законных прав», — заявил Голиков в ходе подписания соглашения.
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