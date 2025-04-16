Челябинские дорожники будут обучать и трудоустраивать ветеранов СВО

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Презентация чат-бота для водителей и дорожников «ФеДор» Упрдор «Южный Урал». Челябинск , муравьев владимир
Ветеранов СВО будут обучать и подбирать наиболее подходящие специальности, рассказал Муравьев Фото:

В Челябинской области бойцов, вернувшихся из зоны СВО, обучат и трудоустроят на ведущие объекты дорожного строительства. Планами ресоциализации ветеранов после заключения сотрудничества с фондом «ОПОРА» c URA.RU поделился глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Мы готовы совместно с подрядчиками в каждом конкретном случае помочь военнослужащим, готовым реализовать себя в дорожной отрасли. В случае необходимости обучить, направить, подобрать наиболее подходящую специальность. Это и наш долг, и один из путей решения кадрового вопроса в дорожно-транспортной отрасли», — заявил Владимир Муравьев.

Встреча и заключение договора прошла совместно с депутатом Госдумы и ветераном СВО Олегом Голиковым. Как уточнили URA.RU в пресс-службе управления, участие в подписании документа также принял герой Владимир Корягин, который с 2014 года находился в точке соприкосновения с врагом.

«В сотрудничестве с волонтерами и фондом мы прилагаем значительные усилия для обеспечения социальной адаптации ветеранов. Поддержка оказывается системно, включая не только моральную, но и практическую помощь, содействие в профессиональном обучении, трудоустройстве, реабилитации и защите законных прав», — заявил Голиков в ходе подписания соглашения.

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В Челябинской области бойцов, вернувшихся из зоны СВО, обучат и трудоустроят на ведущие объекты дорожного строительства. Планами ресоциализации ветеранов после заключения сотрудничества с фондом «ОПОРА» c URA.RU поделился глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Мы готовы совместно с подрядчиками в каждом конкретном случае помочь военнослужащим, готовым реализовать себя в дорожной отрасли. В случае необходимости обучить, направить, подобрать наиболее подходящую специальность. Это и наш долг, и один из путей решения кадрового вопроса в дорожно-транспортной отрасли», — заявил Владимир Муравьев. Встреча и заключение договора прошла совместно с депутатом Госдумы и ветераном СВО Олегом Голиковым. Как уточнили URA.RU в пресс-службе управления, участие в подписании документа также принял герой Владимир Корягин, который с 2014 года находился в точке соприкосновения с врагом. «В сотрудничестве с волонтерами и фондом мы прилагаем значительные усилия для обеспечения социальной адаптации ветеранов. Поддержка оказывается системно, включая не только моральную, но и практическую помощь, содействие в профессиональном обучении, трудоустройстве, реабилитации и защите законных прав», — заявил Голиков в ходе подписания соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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