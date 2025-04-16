16 апреля 2025

Банка компота — за ударный труд

Как подростки перевыполняли планы на важнейшем пермском заводе времен войны
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Пермский моторостроительный завод №19 в годы войны
Пермский моторостроительный завод №19 в годы войны
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За годы войны Пермский (тогда — Молотовский) моторостроительный завод №19 имени Сталина выпустил около 32 тысяч авиационных двигателей. В условиях мобилизации мужчин и нехватки рабочих рук на производстве трудились женщины, подростки и даже дети, для которых были построены специальные юнгородки. Но завод даже в столь сложное время не сократил выпуск продукции. В сутки предприятие производило около 30 моторов. О трудовом подвиге заводчан, условиях быта и необычных наградах, которые вручали детям за ударный труд, — в материале URA.RU.

Повестка… на завод

Для организации труда подростков еще до начала Великой Отечественной войны в СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Оно занималось мобилизацией детей и подростков и распределением их по ремесленным и фабрично-заводским училищам. Чтобы обеспечить их наполняемость, в СССР ввели плату за обучение в школах учеников 8-10 классов. С 1 сентября 1940 года сумма в учебных заведениях Ленинграда и Москвы, а также столиц союзных республик, составляла 200 рублей в год. В других городах и селах — 150 рублей в год. Семьям, у которых не было на учебу денег, приходилось отдавать детей в училища.

Из указа президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года: «Предоставить право Совету народных комиссаров СССР ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 млн человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах, в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения».

Детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе №19 имени Сталина, выпускавшем авиадвигатели, трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству из них было 14-16 лет. Но были дети и младше. На вспомогательные работы принимали уже с 11 лет.

«Отца и старших братьев забрали на фронт. Мы с мамой остались в деревне Орлово Вологодской области. В 1943 году мне принесли повестку на трудовой фронт — в Пермь. Мама плакала: «Куда тебя, такого маленького, забирают?» Но спорить не стала: уложила в сумку две пары белья, кружку, ложку, три пары лаптей да мешок сухарей. Вот и вся амуниция. Снова я увидел маму лишь после войны, в 1946 году. Она сразу руками всплеснула: «Что же ты, сынок, с тех пор так и не вырос?» — цитирует «Российская газета» воспоминания мобилизованного на завод в 14 лет Ивана Шилова.

Юношеские городки

Юнгородок, поселок Западный, 1944 год
Юнгородок, поселок Западный, 1944 год

Жили юноши и девушки в юношеских городках, которые построили специально для них в 1944 году. В юнгородках моторостроительного завода № 19 возвели 77 бараков, где разместили тысячи ребят из Вологодской, Кировской, Ленинградской областей, Татарской и Башкирской АССР. Многие из них успели окончить ремесленные училища. Благодаря неустанному труду, в том числе подростков, завод ежедневно производил для нужд фронта десятки авиадвигателей.

Быт юнгородка
Быт юнгородка

Директор моторостроительного завода № 19 генерал-майор Анатолий Солдатов в снятом в 1974 году документальном фильме «Четыре трудных года», вспоминал, что юношеские городки построили за считанные недели. Жены начальников производств взялись обеспечить детям домашний быт. В бараках, где жили ребята, была большая спальня, кухня и комната для занятий. Взрослые следили за чистотой, читали детям книги. А также следили, чтобы ребята не обменяли все свои продуктовые карточки на одежду и мороженое.

От усталости все ежедневно валились с ног. Но молодость брала свое. Детям хватало даже сил и времени на занятия спортом. В юнгородках была спортплощадка, где ребята играли в футбол. Пользовалось популярностью и место для танцев. Называли его «сковородочкой» — из-за круглой формы.

Коммерческий обед вместо баланды

Многие приехавшие издалека дети не знали, к кому обратиться за помощью. Привезенную с собой одежду изнашивали до дыр. Руководство завода понимало, что рабочих, особенно подростков, надо поддерживать. Потому прямо на предприятии начали шить одежду и катать валенки. Их потом распределяли среди нуждающихся.

Юнгородок. Мужское общежитие.
Юнгородок. Мужское общежитие.

По закону, дети, которым еще не исполнилось 16 лет, должны были трудиться не больше шести часов в сутки. На заводе даже выпустили соответствующий приказ. Анатолий Солдатов лично предупредил начальников цехов, что нельзя привлекать подростков к сверхурочному и ночному труду. В документе также было сказано, что малолетние работники имели право на один выходной в неделю и на ежегодный отпуск продолжительностью в 12 суток.

Однако приказ приказом, а авиадвигатели были нужны фронту как воздух. К тому же при эвакуации промышленных предприятий в 1941 году пермский завод долгое время оставался единственным в СССР, выпускавшим моторы для истребителей. Заводчанин Иван Шилов вспоминал, как однажды пришлось работать 29 часов подряд. За это его поощрили сутками отдыха и так называемым «коммерческим» обедом. В него входили суп, пшенная каша, чай и двести граммов хлеба. Обычно на заводе рабочих кормили только пустой баландой.

Сладкая награда

Юные рабочие на встрече с директором завода
Юные рабочие на встрече с директором завода

14 ноября 1944 года директор завода Анатолий Солдатов встретился с юными рабочими, которые перевыполняли нормы выработки. Встреча вошла в историю по ставшему знаменитым фото. Приказом директора 33 юноши и 19 девушек были поощрены валенками и банкой «консервированных фруктов». Рабочие по такому случаю были умытые, причесанные и в чистой одежде.

В приказе говорилось: «Выражаю уверенность, что все без исключения молодые рабочие в самый короткий срок освоят сложное производство на нашем заводе и своим трудом внесут достойный вклад в дело помощи фронту для окончательной победы над заклятым врагом — германским фашизмом». Копии приказа с именами награжденных были высланы в те училища, откуда прибыли молодые передовики производства.

Директор Завода №19 имени Сталина А.Г.Солдатов
Директор Завода №19 имени Сталина А.Г.Солдатов

В декабре 1944 года Анатолий Солдатов собрал у себя еще 95 подростков, перевыполнявших план на 120-150%. Всех их премировали банками компота: «Следуя примеру молодых рабочих, отмеченных в приказе по заводу за N 415 от 14.11. 1944 года, вновь принятые молодые рабочие показывают примеры стахановской работы. За систематическое перевыполнение сменно-суточных заданий объявить благодарность с занесением в трудовую книжку и премировать подарками (по одной паре валенок и по одной банке консервированных фруктов)», — сообщалось в новом приказе директора завода о поощрении.

Из воспоминаний бывшего рабочего завода Александра Аксенова, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края: «Я был во фронтовой бригаде, и в один из дней мне удалось выполнить норму на 570%. В заводской газете появилась публикация: «Отец-фронтовик может гордиться таким сыном, как Саша Аксенов». Я был очень рад и послал бате заметку на фронт, чем очень обрадовал не только его, но и командиров — от них даже получил очень теплое письмо.

Спустя несколько дней после моего трудового успеха и заметки в газете мы с ребятами выходили из цеха, а навстречу группа людей — начальство, судя по виду. С ними — генерал Солдатов. Кто-то из пацанов громко позвал меня: «Аксенов! Иди на генерала смотреть!» Тот услышал и громко сказал: «А я как раз иду на Аксенова смотреть». Солдатов меня расцеловал, а после этого отдал команду накормить нас в столовой. Для таких вечно голодных пацанов, как мы, это было не лишним», — вспоминал Аксенов.

Завод №19 в годы войны

Центральная проходная завода
Центральная проходная завода

Сам завод был построен в Перми в 1931—1934 годах. В годы Великой Отечественной войны предприятие производило авиационные двигатели АШ-82 и АШ-62ИР, которые устанавливались на истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты Военно-воздушных сил СССР. На предприятии частично использовалось оборудование с авиационных заводов, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Харькова и Днепропетровска. К 1945 году на Молотовском заводе №19 имени Сталина производили более 500 моторов в месяц. За годы Великой Отечественной завод выпустил около 20% всех авиационных двигателей для нужд фронта.

За время войны предприятие 19 раз получало переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В 1945 году его отдали заводу на вечное хранение. В том же году за успешную работу по изготовлению авиационных двигателей Молотовский завод №19 был награжден орденом Красного Знамени. Большинство работников предприятия за свою деятельность в годы Великой Отечественной войны также были награждены правительственными наградами, а главный конструктор завода А.Д. Швецов в 1942 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Имена всех участников, получивших сладкий подарок, стали известны уже после Победы
Имена всех участников, получивших сладкий подарок, стали известны уже после Победы

Фрагмент истории в литературе

Кроме знаменитой фотографии, история про награждение рабочих-подростков директором завода А.Г. Солдатовым была рассказана поэтом Владимиром Радкевичем в стихотворении «Баллада о банке варенья», написанном в 1972 году:

Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла -

И синее небо, и запах простого цветка?

Пришли на заводы работать мальчишки Урала,

Подставили ящики, чтобы достать до станка.

И вот неподкупной зимою военного года,

Когда занимался над Камой холодный рассвет,

Собрал самых лучших рабочих директор завода,

А было рабочим всего по четырнадцать лет.

В усталые лица глядело суровое время,

Но каждый в себе довоенное детство нашел,

Как только рабочую премию — банку варенья -

Пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол.

И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим,

Среди подступившей внезапно к сердцам тишины,

Повеяло чем-то давно позабытым, домашним,

Как будто бы не было больше на свете войны.

Ах, банка варенья, простое и верное средство

Напомнить о том, что, как жизнь у людей ни горька,

Но будут еще у мальчишек и солнце, и детство,

И синее небо, и запах простого цветка!

Память о молодых рабочих

Памятник детям-рабочим, Пермь
Памятник детям-рабочим, Пермь
Фото:

В Перми 1 ноября 2024 года открыли памятник «Молодому рабочему». Он находится недалеко от предприятий НПК «Пермские моторы» в сквере имени Субботина. Монумент посвящен памяти подростков, работавших в годы Великой Отечественной войны на оборонных заводах города.

Памятник увековечил мальчика, стоящего у фрезерного станка с банкой компота и вымпелом, полученными в награду за трудовой подвиг. В основе художественного образа — молодой рабочий, выпускник ремесленного училища Ваня Шиловский, который приехал в Молотов из Вологды. Он рапортует директору завода №19 о выполнении особо важного задания по выпуску моторов АШ-82.

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За годы войны Пермский (тогда — Молотовский) моторостроительный завод №19 имени Сталина выпустил около 32 тысяч авиационных двигателей. В условиях мобилизации мужчин и нехватки рабочих рук на производстве трудились женщины, подростки и даже дети, для которых были построены специальные юнгородки. Но завод даже в столь сложное время не сократил выпуск продукции. В сутки предприятие производило около 30 моторов. О трудовом подвиге заводчан, условиях быта и необычных наградах, которые вручали детям за ударный труд, — в материале URA.RU. Повестка… на завод Для организации труда подростков еще до начала Великой Отечественной войны в СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Оно занималось мобилизацией детей и подростков и распределением их по ремесленным и фабрично-заводским училищам. Чтобы обеспечить их наполняемость, в СССР ввели плату за обучение в школах учеников 8-10 классов. С 1 сентября 1940 года сумма в учебных заведениях Ленинграда и Москвы, а также столиц союзных республик, составляла 200 рублей в год. В других городах и селах — 150 рублей в год. Семьям, у которых не было на учебу денег, приходилось отдавать детей в училища. Из указа президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года: «Предоставить право Совету народных комиссаров СССР ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 млн человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах, в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения». Детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе №19 имени Сталина, выпускавшем авиадвигатели, трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству из них было 14-16 лет. Но были дети и младше. На вспомогательные работы принимали уже с 11 лет. «Отца и старших братьев забрали на фронт. Мы с мамой остались в деревне Орлово Вологодской области. В 1943 году мне принесли повестку на трудовой фронт — в Пермь. Мама плакала: «Куда тебя, такого маленького, забирают?» Но спорить не стала: уложила в сумку две пары белья, кружку, ложку, три пары лаптей да мешок сухарей. Вот и вся амуниция. Снова я увидел маму лишь после войны, в 1946 году. Она сразу руками всплеснула: «Что же ты, сынок, с тех пор так и не вырос?» — цитирует «Российская газета» воспоминания мобилизованного на завод в 14 лет Ивана Шилова. Юношеские городки Жили юноши и девушки в юношеских городках, которые построили специально для них в 1944 году. В юнгородках моторостроительного завода № 19 возвели 77 бараков, где разместили тысячи ребят из Вологодской, Кировской, Ленинградской областей, Татарской и Башкирской АССР. Многие из них успели окончить ремесленные училища. Благодаря неустанному труду, в том числе подростков, завод ежедневно производил для нужд фронта десятки авиадвигателей. Директор моторостроительного завода № 19 генерал-майор Анатолий Солдатов в снятом в 1974 году документальном фильме «Четыре трудных года», вспоминал, что юношеские городки построили за считанные недели. Жены начальников производств взялись обеспечить детям домашний быт. В бараках, где жили ребята, была большая спальня, кухня и комната для занятий. Взрослые следили за чистотой, читали детям книги. А также следили, чтобы ребята не обменяли все свои продуктовые карточки на одежду и мороженое. От усталости все ежедневно валились с ног. Но молодость брала свое. Детям хватало даже сил и времени на занятия спортом. В юнгородках была спортплощадка, где ребята играли в футбол. Пользовалось популярностью и место для танцев. Называли его «сковородочкой» — из-за круглой формы. Коммерческий обед вместо баланды Многие приехавшие издалека дети не знали, к кому обратиться за помощью. Привезенную с собой одежду изнашивали до дыр. Руководство завода понимало, что рабочих, особенно подростков, надо поддерживать. Потому прямо на предприятии начали шить одежду и катать валенки. Их потом распределяли среди нуждающихся. По закону, дети, которым еще не исполнилось 16 лет, должны были трудиться не больше шести часов в сутки. На заводе даже выпустили соответствующий приказ. Анатолий Солдатов лично предупредил начальников цехов, что нельзя привлекать подростков к сверхурочному и ночному труду. В документе также было сказано, что малолетние работники имели право на один выходной в неделю и на ежегодный отпуск продолжительностью в 12 суток. Однако приказ приказом, а авиадвигатели были нужны фронту как воздух. К тому же при эвакуации промышленных предприятий в 1941 году пермский завод долгое время оставался единственным в СССР, выпускавшим моторы для истребителей. Заводчанин Иван Шилов вспоминал, как однажды пришлось работать 29 часов подряд. За это его поощрили сутками отдыха и так называемым «коммерческим» обедом. В него входили суп, пшенная каша, чай и двести граммов хлеба. Обычно на заводе рабочих кормили только пустой баландой. Сладкая награда 14 ноября 1944 года директор завода Анатолий Солдатов встретился с юными рабочими, которые перевыполняли нормы выработки. Встреча вошла в историю по ставшему знаменитым фото. Приказом директора 33 юноши и 19 девушек были поощрены валенками и банкой «консервированных фруктов». Рабочие по такому случаю были умытые, причесанные и в чистой одежде. В приказе говорилось: «Выражаю уверенность, что все без исключения молодые рабочие в самый короткий срок освоят сложное производство на нашем заводе и своим трудом внесут достойный вклад в дело помощи фронту для окончательной победы над заклятым врагом — германским фашизмом». Копии приказа с именами награжденных были высланы в те училища, откуда прибыли молодые передовики производства. В декабре 1944 года Анатолий Солдатов собрал у себя еще 95 подростков, перевыполнявших план на 120-150%. Всех их премировали банками компота: «Следуя примеру молодых рабочих, отмеченных в приказе по заводу за N 415 от 14.11. 1944 года, вновь принятые молодые рабочие показывают примеры стахановской работы. За систематическое перевыполнение сменно-суточных заданий объявить благодарность с занесением в трудовую книжку и премировать подарками (по одной паре валенок и по одной банке консервированных фруктов)», — сообщалось в новом приказе директора завода о поощрении. Из воспоминаний бывшего рабочего завода Александра Аксенова, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края: «Я был во фронтовой бригаде, и в один из дней мне удалось выполнить норму на 570%. В заводской газете появилась публикация: «Отец-фронтовик может гордиться таким сыном, как Саша Аксенов». Я был очень рад и послал бате заметку на фронт, чем очень обрадовал не только его, но и командиров — от них даже получил очень теплое письмо. Спустя несколько дней после моего трудового успеха и заметки в газете мы с ребятами выходили из цеха, а навстречу группа людей — начальство, судя по виду. С ними — генерал Солдатов. Кто-то из пацанов громко позвал меня: «Аксенов! Иди на генерала смотреть!» Тот услышал и громко сказал: «А я как раз иду на Аксенова смотреть». Солдатов меня расцеловал, а после этого отдал команду накормить нас в столовой. Для таких вечно голодных пацанов, как мы, это было не лишним», — вспоминал Аксенов. Завод №19 в годы войны Сам завод был построен в Перми в 1931—1934 годах. В годы Великой Отечественной войны предприятие производило авиационные двигатели АШ-82 и АШ-62ИР, которые устанавливались на истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты Военно-воздушных сил СССР. На предприятии частично использовалось оборудование с авиационных заводов, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Харькова и Днепропетровска. К 1945 году на Молотовском заводе №19 имени Сталина производили более 500 моторов в месяц. За годы Великой Отечественной завод выпустил около 20% всех авиационных двигателей для нужд фронта. За время войны предприятие 19 раз получало переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В 1945 году его отдали заводу на вечное хранение. В том же году за успешную работу по изготовлению авиационных двигателей Молотовский завод №19 был награжден орденом Красного Знамени. Большинство работников предприятия за свою деятельность в годы Великой Отечественной войны также были награждены правительственными наградами, а главный конструктор завода А.Д. Швецов в 1942 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Фрагмент истории в литературе Кроме знаменитой фотографии, история про награждение рабочих-подростков директором завода А.Г. Солдатовым была рассказана поэтом Владимиром Радкевичем в стихотворении «Баллада о банке варенья», написанном в 1972 году: Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла - И синее небо, и запах простого цветка? Пришли на заводы работать мальчишки Урала, Подставили ящики, чтобы достать до станка. И вот неподкупной зимою военного года, Когда занимался над Камой холодный рассвет, Собрал самых лучших рабочих директор завода, А было рабочим всего по четырнадцать лет. В усталые лица глядело суровое время, Но каждый в себе довоенное детство нашел, Как только рабочую премию — банку варенья - Пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол. И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим, Среди подступившей внезапно к сердцам тишины, Повеяло чем-то давно позабытым, домашним, Как будто бы не было больше на свете войны. Ах, банка варенья, простое и верное средство Напомнить о том, что, как жизнь у людей ни горька, Но будут еще у мальчишек и солнце, и детство, И синее небо, и запах простого цветка! Память о молодых рабочих В Перми 1 ноября 2024 года открыли памятник «Молодому рабочему». Он находится недалеко от предприятий НПК «Пермские моторы» в сквере имени Субботина. Монумент посвящен памяти подростков, работавших в годы Великой Отечественной войны на оборонных заводах города. Памятник увековечил мальчика, стоящего у фрезерного станка с банкой компота и вымпелом, полученными в награду за трудовой подвиг. В основе художественного образа — молодой рабочий, выпускник ремесленного училища Ваня Шиловский, который приехал в Молотов из Вологды. Он рапортует директору завода №19 о выполнении особо важного задания по выпуску моторов АШ-82.
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