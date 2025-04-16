Банка компота — за ударный труд

Как подростки перевыполняли планы на важнейшем пермском заводе времен войны

17 апреля 2025 в 12:35 Размер текста - 17 +

Пермский моторостроительный завод №19 в годы войны avangard-permkrai.ru новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне За годы войны Пермский (тогда — Молотовский) моторостроительный завод №19 имени Сталина выпустил около 32 тысяч авиационных двигателей. В условиях мобилизации мужчин и нехватки рабочих рук на производстве трудились женщины, подростки и даже дети, для которых были построены специальные юнгородки. Но завод даже в столь сложное время не сократил выпуск продукции. В сутки предприятие производило около 30 моторов. О трудовом подвиге заводчан, условиях быта и необычных наградах, которые вручали детям за ударный труд, — в материале URA.RU. Повестка… на завод Для организации труда подростков еще до начала Великой Отечественной войны в СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Оно занималось мобилизацией детей и подростков и распределением их по ремесленным и фабрично-заводским училищам. Чтобы обеспечить их наполняемость, в СССР ввели плату за обучение в школах учеников 8-10 классов. С 1 сентября 1940 года сумма в учебных заведениях Ленинграда и Москвы, а также столиц союзных республик, составляла 200 рублей в год. В других городах и селах — 150 рублей в год. Семьям, у которых не было на учебу денег, приходилось отдавать детей в училища. Из указа президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года: «Предоставить право Совету народных комиссаров СССР ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 млн человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах, в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения». Детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе №19 имени Сталина, выпускавшем авиадвигатели, трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству из них было 14-16 лет. Но были дети и младше. На вспомогательные работы принимали уже с 11 лет. «Отца и старших братьев забрали на фронт. Мы с мамой остались в деревне Орлово Вологодской области. В 1943 году мне принесли повестку на трудовой фронт — в Пермь. Мама плакала: «Куда тебя, такого маленького, забирают?» Но спорить не стала: уложила в сумку две пары белья, кружку, ложку, три пары лаптей да мешок сухарей. Вот и вся амуниция. Снова я увидел маму лишь после войны, в 1946 году. Она сразу руками всплеснула: «Что же ты, сынок, с тех пор так и не вырос?» — цитирует «Российская газета» воспоминания мобилизованного на завод в 14 лет Ивана Шилова. Юношеские городки Юнгородок, поселок Западный, 1944 год ОДК — Пермские моторы Жили юноши и девушки в юношеских городках, которые построили специально для них в 1944 году. В юнгородках моторостроительного завода № 19 возвели 77 бараков, где разместили тысячи ребят из Вологодской, Кировской, Ленинградской областей, Татарской и Башкирской АССР. Многие из них успели окончить ремесленные училища. Благодаря неустанному труду, в том числе подростков, завод ежедневно производил для нужд фронта десятки авиадвигателей. Быт юнгородка ОДК — Пермские моторы Директор моторостроительного завода № 19 генерал-майор Анатолий Солдатов в снятом в 1974 году документальном фильме «Четыре трудных года», вспоминал, что юношеские городки построили за считанные недели. Жены начальников производств взялись обеспечить детям домашний быт. В бараках, где жили ребята, была большая спальня, кухня и комната для занятий. Взрослые следили за чистотой, читали детям книги. А также следили, чтобы ребята не обменяли все свои продуктовые карточки на одежду и мороженое. От усталости все ежедневно валились с ног. Но молодость брала свое. Детям хватало даже сил и времени на занятия спортом. В юнгородках была спортплощадка, где ребята играли в футбол. Пользовалось популярностью и место для танцев. Называли его «сковородочкой» — из-за круглой формы. Коммерческий обед вместо баланды Многие приехавшие издалека дети не знали, к кому обратиться за помощью. Привезенную с собой одежду изнашивали до дыр. Руководство завода понимало, что рабочих, особенно подростков, надо поддерживать. Потому прямо на предприятии начали шить одежду и катать валенки. Их потом распределяли среди нуждающихся. Юнгородок. Мужское общежитие. ОДК — Пермские моторы По закону, дети, которым еще не исполнилось 16 лет, должны были трудиться не больше шести часов в сутки. На заводе даже выпустили соответствующий приказ. Анатолий Солдатов лично предупредил начальников цехов, что нельзя привлекать подростков к сверхурочному и ночному труду. В документе также было сказано, что малолетние работники имели право на один выходной в неделю и на ежегодный отпуск продолжительностью в 12 суток. Однако приказ приказом, а авиадвигатели были нужны фронту как воздух. К тому же при эвакуации промышленных предприятий в 1941 году пермский завод долгое время оставался единственным в СССР, выпускавшим моторы для истребителей. Заводчанин Иван Шилов вспоминал, как однажды пришлось работать 29 часов подряд. За это его поощрили сутками отдыха и так называемым «коммерческим» обедом. В него входили суп, пшенная каша, чай и двести граммов хлеба. Обычно на заводе рабочих кормили только пустой баландой. Сладкая награда Юные рабочие на встрече с директором завода ОДК — Пермские моторы 14 ноября 1944 года директор завода Анатолий Солдатов встретился с юными рабочими, которые перевыполняли нормы выработки. Встреча вошла в историю по ставшему знаменитым фото. Приказом директора 33 юноши и 19 девушек были поощрены валенками и банкой «консервированных фруктов». Рабочие по такому случаю были умытые, причесанные и в чистой одежде. В приказе говорилось: «Выражаю уверенность, что все без исключения молодые рабочие в самый короткий срок освоят сложное производство на нашем заводе и своим трудом внесут достойный вклад в дело помощи фронту для окончательной победы над заклятым врагом — германским фашизмом». Копии приказа с именами награжденных были высланы в те училища, откуда прибыли молодые передовики производства. Директор Завода №19 имени Сталина А.Г.Солдатов permtpp.ru В декабре 1944 года Анатолий Солдатов собрал у себя еще 95 подростков, перевыполнявших план на 120-150%. Всех их премировали банками компота: «Следуя примеру молодых рабочих, отмеченных в приказе по заводу за N 415 от 14.11. 1944 года, вновь принятые молодые рабочие показывают примеры стахановской работы. За систематическое перевыполнение сменно-суточных заданий объявить благодарность с занесением в трудовую книжку и премировать подарками (по одной паре валенок и по одной банке консервированных фруктов)», — сообщалось в новом приказе директора завода о поощрении. Из воспоминаний бывшего рабочего завода Александра Аксенова, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края: «Я был во фронтовой бригаде, и в один из дней мне удалось выполнить норму на 570%. В заводской газете появилась публикация: «Отец-фронтовик может гордиться таким сыном, как Саша Аксенов». Я был очень рад и послал бате заметку на фронт, чем очень обрадовал не только его, но и командиров — от них даже получил очень теплое письмо. Спустя несколько дней после моего трудового успеха и заметки в газете мы с ребятами выходили из цеха, а навстречу группа людей — начальство, судя по виду. С ними — генерал Солдатов. Кто-то из пацанов громко позвал меня: «Аксенов! Иди на генерала смотреть!» Тот услышал и громко сказал: «А я как раз иду на Аксенова смотреть». Солдатов меня расцеловал, а после этого отдал команду накормить нас в столовой. Для таких вечно голодных пацанов, как мы, это было не лишним», — вспоминал Аксенов. Завод №19 в годы войны Центральная проходная завода ПермГАСПИ Сам завод был построен в Перми в 1931—1934 годах. В годы Великой Отечественной войны предприятие производило авиационные двигатели АШ-82 и АШ-62ИР, которые устанавливались на истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты Военно-воздушных сил СССР. На предприятии частично использовалось оборудование с авиационных заводов, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Харькова и Днепропетровска. К 1945 году на Молотовском заводе №19 имени Сталина производили более 500 моторов в месяц. За годы Великой Отечественной завод выпустил около 20% всех авиационных двигателей для нужд фронта. За время войны предприятие 19 раз получало переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В 1945 году его отдали заводу на вечное хранение. В том же году за успешную работу по изготовлению авиационных двигателей Молотовский завод №19 был награжден орденом Красного Знамени. Большинство работников предприятия за свою деятельность в годы Великой Отечественной войны также были награждены правительственными наградами, а главный конструктор завода А.Д. Швецов в 1942 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Имена всех участников, получивших сладкий подарок, стали известны уже после Победы ОДК — Пермские моторы Фрагмент истории в литературе Кроме знаменитой фотографии, история про награждение рабочих-подростков директором завода А.Г. Солдатовым была рассказана поэтом Владимиром Радкевичем в стихотворении «Баллада о банке варенья», написанном в 1972 году: Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла - И синее небо, и запах простого цветка? Пришли на заводы работать мальчишки Урала, Подставили ящики, чтобы достать до станка. И вот неподкупной зимою военного года, Когда занимался над Камой холодный рассвет, Собрал самых лучших рабочих директор завода, А было рабочим всего по четырнадцать лет. В усталые лица глядело суровое время, Но каждый в себе довоенное детство нашел, Как только рабочую премию — банку варенья - Пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол. И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим, Среди подступившей внезапно к сердцам тишины, Повеяло чем-то давно позабытым, домашним, Как будто бы не было больше на свете войны. Ах, банка варенья, простое и верное средство Напомнить о том, что, как жизнь у людей ни горька, Но будут еще у мальчишек и солнце, и детство, И синее небо, и запах простого цветка! Память о молодых рабочих Памятник детям-рабочим, Пермь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми 1 ноября 2024 года открыли памятник «Молодому рабочему». Он находится недалеко от предприятий НПК «Пермские моторы» в сквере имени Субботина. Монумент посвящен памяти подростков, работавших в годы Великой Отечественной войны на оборонных заводах города. Памятник увековечил мальчика, стоящего у фрезерного станка с банкой компота и вымпелом, полученными в награду за трудовой подвиг. В основе художественного образа — молодой рабочий, выпускник ремесленного училища Ваня Шиловский, который приехал в Молотов из Вологды. Он рапортует директору завода №19 о выполнении особо важного задания по выпуску моторов АШ-82. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За годы войны Пермский (тогда — Молотовский) моторостроительный завод №19 имени Сталина выпустил около 32 тысяч авиационных двигателей. В условиях мобилизации мужчин и нехватки рабочих рук на производстве трудились женщины, подростки и даже дети, для которых были построены специальные юнгородки. Но завод даже в столь сложное время не сократил выпуск продукции. В сутки предприятие производило около 30 моторов. О трудовом подвиге заводчан, условиях быта и необычных наградах, которые вручали детям за ударный труд, — в материале URA.RU. Повестка… на завод Для организации труда подростков еще до начала Великой Отечественной войны в СССР было создано Главное управление трудовых резервов. Оно занималось мобилизацией детей и подростков и распределением их по ремесленным и фабрично-заводским училищам. Чтобы обеспечить их наполняемость, в СССР ввели плату за обучение в школах учеников 8-10 классов. С 1 сентября 1940 года сумма в учебных заведениях Ленинграда и Москвы, а также столиц союзных республик, составляла 200 рублей в год. В других городах и селах — 150 рублей в год. Семьям, у которых не было на учебу денег, приходилось отдавать детей в училища. Из указа президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года: «Предоставить право Совету народных комиссаров СССР ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 млн человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах, в возрасте 16-17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения». Детей стали призывать на предприятия, как взрослых в армию. На пермском моторостроительном заводе №19 имени Сталина, выпускавшем авиадвигатели, трудилось около восьми тысяч подростков. Большинству из них было 14-16 лет. Но были дети и младше. На вспомогательные работы принимали уже с 11 лет. «Отца и старших братьев забрали на фронт. Мы с мамой остались в деревне Орлово Вологодской области. В 1943 году мне принесли повестку на трудовой фронт — в Пермь. Мама плакала: «Куда тебя, такого маленького, забирают?» Но спорить не стала: уложила в сумку две пары белья, кружку, ложку, три пары лаптей да мешок сухарей. Вот и вся амуниция. Снова я увидел маму лишь после войны, в 1946 году. Она сразу руками всплеснула: «Что же ты, сынок, с тех пор так и не вырос?» — цитирует «Российская газета» воспоминания мобилизованного на завод в 14 лет Ивана Шилова. Юношеские городки Жили юноши и девушки в юношеских городках, которые построили специально для них в 1944 году. В юнгородках моторостроительного завода № 19 возвели 77 бараков, где разместили тысячи ребят из Вологодской, Кировской, Ленинградской областей, Татарской и Башкирской АССР. Многие из них успели окончить ремесленные училища. Благодаря неустанному труду, в том числе подростков, завод ежедневно производил для нужд фронта десятки авиадвигателей. Директор моторостроительного завода № 19 генерал-майор Анатолий Солдатов в снятом в 1974 году документальном фильме «Четыре трудных года», вспоминал, что юношеские городки построили за считанные недели. Жены начальников производств взялись обеспечить детям домашний быт. В бараках, где жили ребята, была большая спальня, кухня и комната для занятий. Взрослые следили за чистотой, читали детям книги. А также следили, чтобы ребята не обменяли все свои продуктовые карточки на одежду и мороженое. От усталости все ежедневно валились с ног. Но молодость брала свое. Детям хватало даже сил и времени на занятия спортом. В юнгородках была спортплощадка, где ребята играли в футбол. Пользовалось популярностью и место для танцев. Называли его «сковородочкой» — из-за круглой формы. Коммерческий обед вместо баланды Многие приехавшие издалека дети не знали, к кому обратиться за помощью. Привезенную с собой одежду изнашивали до дыр. Руководство завода понимало, что рабочих, особенно подростков, надо поддерживать. Потому прямо на предприятии начали шить одежду и катать валенки. Их потом распределяли среди нуждающихся. По закону, дети, которым еще не исполнилось 16 лет, должны были трудиться не больше шести часов в сутки. На заводе даже выпустили соответствующий приказ. Анатолий Солдатов лично предупредил начальников цехов, что нельзя привлекать подростков к сверхурочному и ночному труду. В документе также было сказано, что малолетние работники имели право на один выходной в неделю и на ежегодный отпуск продолжительностью в 12 суток. Однако приказ приказом, а авиадвигатели были нужны фронту как воздух. К тому же при эвакуации промышленных предприятий в 1941 году пермский завод долгое время оставался единственным в СССР, выпускавшим моторы для истребителей. Заводчанин Иван Шилов вспоминал, как однажды пришлось работать 29 часов подряд. За это его поощрили сутками отдыха и так называемым «коммерческим» обедом. В него входили суп, пшенная каша, чай и двести граммов хлеба. Обычно на заводе рабочих кормили только пустой баландой. Сладкая награда 14 ноября 1944 года директор завода Анатолий Солдатов встретился с юными рабочими, которые перевыполняли нормы выработки. Встреча вошла в историю по ставшему знаменитым фото. Приказом директора 33 юноши и 19 девушек были поощрены валенками и банкой «консервированных фруктов». Рабочие по такому случаю были умытые, причесанные и в чистой одежде. В приказе говорилось: «Выражаю уверенность, что все без исключения молодые рабочие в самый короткий срок освоят сложное производство на нашем заводе и своим трудом внесут достойный вклад в дело помощи фронту для окончательной победы над заклятым врагом — германским фашизмом». Копии приказа с именами награжденных были высланы в те училища, откуда прибыли молодые передовики производства. В декабре 1944 года Анатолий Солдатов собрал у себя еще 95 подростков, перевыполнявших план на 120-150%. Всех их премировали банками компота: «Следуя примеру молодых рабочих, отмеченных в приказе по заводу за N 415 от 14.11. 1944 года, вновь принятые молодые рабочие показывают примеры стахановской работы. За систематическое перевыполнение сменно-суточных заданий объявить благодарность с занесением в трудовую книжку и премировать подарками (по одной паре валенок и по одной банке консервированных фруктов)», — сообщалось в новом приказе директора завода о поощрении. Из воспоминаний бывшего рабочего завода Александра Аксенова, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края: «Я был во фронтовой бригаде, и в один из дней мне удалось выполнить норму на 570%. В заводской газете появилась публикация: «Отец-фронтовик может гордиться таким сыном, как Саша Аксенов». Я был очень рад и послал бате заметку на фронт, чем очень обрадовал не только его, но и командиров — от них даже получил очень теплое письмо. Спустя несколько дней после моего трудового успеха и заметки в газете мы с ребятами выходили из цеха, а навстречу группа людей — начальство, судя по виду. С ними — генерал Солдатов. Кто-то из пацанов громко позвал меня: «Аксенов! Иди на генерала смотреть!» Тот услышал и громко сказал: «А я как раз иду на Аксенова смотреть». Солдатов меня расцеловал, а после этого отдал команду накормить нас в столовой. Для таких вечно голодных пацанов, как мы, это было не лишним», — вспоминал Аксенов. Завод №19 в годы войны Сам завод был построен в Перми в 1931—1934 годах. В годы Великой Отечественной войны предприятие производило авиационные двигатели АШ-82 и АШ-62ИР, которые устанавливались на истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты Военно-воздушных сил СССР. На предприятии частично использовалось оборудование с авиационных заводов, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Харькова и Днепропетровска. К 1945 году на Молотовском заводе №19 имени Сталина производили более 500 моторов в месяц. За годы Великой Отечественной завод выпустил около 20% всех авиационных двигателей для нужд фронта. За время войны предприятие 19 раз получало переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В 1945 году его отдали заводу на вечное хранение. В том же году за успешную работу по изготовлению авиационных двигателей Молотовский завод №19 был награжден орденом Красного Знамени. Большинство работников предприятия за свою деятельность в годы Великой Отечественной войны также были награждены правительственными наградами, а главный конструктор завода А.Д. Швецов в 1942 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Фрагмент истории в литературе Кроме знаменитой фотографии, история про награждение рабочих-подростков директором завода А.Г. Солдатовым была рассказана поэтом Владимиром Радкевичем в стихотворении «Баллада о банке варенья», написанном в 1972 году: Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла - И синее небо, и запах простого цветка? Пришли на заводы работать мальчишки Урала, Подставили ящики, чтобы достать до станка. И вот неподкупной зимою военного года, Когда занимался над Камой холодный рассвет, Собрал самых лучших рабочих директор завода, А было рабочим всего по четырнадцать лет. В усталые лица глядело суровое время, Но каждый в себе довоенное детство нашел, Как только рабочую премию — банку варенья - Пред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол. И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим, Среди подступившей внезапно к сердцам тишины, Повеяло чем-то давно позабытым, домашним, Как будто бы не было больше на свете войны. Ах, банка варенья, простое и верное средство Напомнить о том, что, как жизнь у людей ни горька, Но будут еще у мальчишек и солнце, и детство, И синее небо, и запах простого цветка! Память о молодых рабочих В Перми 1 ноября 2024 года открыли памятник «Молодому рабочему». Он находится недалеко от предприятий НПК «Пермские моторы» в сквере имени Субботина. Монумент посвящен памяти подростков, работавших в годы Великой Отечественной войны на оборонных заводах города. Памятник увековечил мальчика, стоящего у фрезерного станка с банкой компота и вымпелом, полученными в награду за трудовой подвиг. В основе художественного образа — молодой рабочий, выпускник ремесленного училища Ваня Шиловский, который приехал в Молотов из Вологды. Он рапортует директору завода №19 о выполнении особо важного задания по выпуску моторов АШ-82.