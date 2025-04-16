На место гибели рабочих на новом челябинском заводе выехал прокурор

Челябинская прокуратура организовала проверку после гибели рабочих на новом челябинском заводе по производству сульфида натрия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«На место происшествия выехал и.о. прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов. Надзорные мероприятия позволят установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований трудового законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось 16 апреля около 04.00 часов на новом сульфидном производстве компании «Доминат». Во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия. Руководство предприятия выразило соболезнования погибшим и сообщило о готовности помочь их семьям.
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