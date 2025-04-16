На место гибели рабочих на новом челябинском заводе выехал прокурор

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Прокуратура проверит обстоятельства случившегося
Прокуратура проверит обстоятельства случившегося Фото:

Челябинская прокуратура организовала проверку после гибели рабочих на новом челябинском заводе по производству сульфида натрия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«На место происшествия выехал и.о. прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов. Надзорные мероприятия позволят установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований трудового законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось 16 апреля около 04.00 часов на новом сульфидном производстве компании «Доминат». Во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия. Руководство предприятия выразило соболезнования погибшим и сообщило о готовности помочь их семьям.

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Челябинская прокуратура организовала проверку после гибели рабочих на новом челябинском заводе по производству сульфида натрия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «На место происшествия выехал и.о. прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов. Надзорные мероприятия позволят установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований трудового законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие случилось 16 апреля около 04.00 часов на новом сульфидном производстве компании «Доминат». Во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия. Руководство предприятия выразило соболезнования погибшим и сообщило о готовности помочь их семьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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