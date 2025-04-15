15 апреля 2025

В Пермском крае подведены итоги конкурса на строительство Кочевского суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание построят в 2026 году
Здание построят в 2026 году Фото:

В Пермском крае выбрали подрядчика для строительства здания Кочевского районного суда. Конкурс выиграла компания «Прайд». Об этом сказано в группе краевого управления судебного департамента в соцсети «ВКонтакте».

«По результатам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт с ООО „Прайд“. Компания построит здание Кочевского районного суда», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на строительство здания выделено 117,6 млн рублей. Суд будет расположен в Кочево на улице Красных Партизан. Завершить строительство планируют в 2026 году.

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В Пермском крае выбрали подрядчика для строительства здания Кочевского районного суда. Конкурс выиграла компания «Прайд». Об этом сказано в группе краевого управления судебного департамента в соцсети «ВКонтакте». «По результатам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт с ООО „Прайд“. Компания построит здание Кочевского районного суда», — сказано в сообщении. Уточняется, что на строительство здания выделено 117,6 млн рублей. Суд будет расположен в Кочево на улице Красных Партизан. Завершить строительство планируют в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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