В Пермском крае подведены итоги конкурса на строительство Кочевского суда

Здание построят в 2026 году
В Пермском крае выбрали подрядчика для строительства здания Кочевского районного суда. Конкурс выиграла компания «Прайд». Об этом сказано в группе краевого управления судебного департамента в соцсети «ВКонтакте».
«По результатам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт с ООО „Прайд“. Компания построит здание Кочевского районного суда», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на строительство здания выделено 117,6 млн рублей. Суд будет расположен в Кочево на улице Красных Партизан. Завершить строительство планируют в 2026 году.
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