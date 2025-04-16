В ЯНАО двое парней из Тюмени жестоко убили вахтовика-омича

Двое молодых тюменцев убили и обокрали в ЯНАО вахтовика из Омска
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Суд Салехарда назначил вынес приговор убившим вахтовика тюменцам
Суд Салехарда назначил вынес приговор убившим вахтовика тюменцам Фото:

В Салехарде вынесен обвинительный приговор двум жителям из Тюменской области за жестокое убийство и кражу. Как сообщили представители прокуратуры ЯНАО, молодые люди, один из которых еще не достиг совершеннолетия, находились в регионе на заработках.

«Признаны виновными в умышленном причинении смерти человеку, совершенном с особой жестокостью группой лиц. Кроме того, совершеннолетний подсудимый признан виновным в краже с банковского счета», — сообщили в окружном следственном комитете. 

Согласно информации силовиков, в апреле 2024 года двое молодых людей, 19 и 17 лет, работавшие на стройке в Новом Уренгое, совершили убийство жителя Омской области. После совместного распития алкоголя между ними и потерпевшим возник конфликт, переросший в жестокое избиение. Потерпевший скончался от многочисленных травм.

Совершеннолетний обвиняемый украл банковскую карту убитого и рассчитался ею за спиртное. Суд приговорил старшего из подсудимых к 13 годам и одному месяцу лишения свободы, а несовершеннолетнего — к девяти годам. Кроме того, с осужденных взыскано 9 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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В Салехарде вынесен обвинительный приговор двум жителям из Тюменской области за жестокое убийство и кражу. Как сообщили представители прокуратуры ЯНАО, молодые люди, один из которых еще не достиг совершеннолетия, находились в регионе на заработках. «Признаны виновными в умышленном причинении смерти человеку, совершенном с особой жестокостью группой лиц. Кроме того, совершеннолетний подсудимый признан виновным в краже с банковского счета», — сообщили в окружном следственном комитете.  Согласно информации силовиков, в апреле 2024 года двое молодых людей, 19 и 17 лет, работавшие на стройке в Новом Уренгое, совершили убийство жителя Омской области. После совместного распития алкоголя между ними и потерпевшим возник конфликт, переросший в жестокое избиение. Потерпевший скончался от многочисленных травм. Совершеннолетний обвиняемый украл банковскую карту убитого и рассчитался ею за спиртное. Суд приговорил старшего из подсудимых к 13 годам и одному месяцу лишения свободы, а несовершеннолетнего — к девяти годам. Кроме того, с осужденных взыскано 9 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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