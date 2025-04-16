В Москве скончался столетний генерал

В Москве скончался председатель Московского комитета ветеранов войны, генерал Иван Слухай, ему было 100 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, отметив профессиональные заслуги генерала.
«100 лет жизни Ивана Андреевича вместили в себя целую эпоху, в которой были и благородный учительский труд, и огненные фронтовые дороги, и многолетняя безупречная служба в Вооруженных Силах страны», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что Слухай сыграл важную роль в развитии московского ветеранского движения, патриотическом воспитании молодежи и сохранении истории и побед России.
Также Сергей Собянин сообщил, что генерал было присвоено звание Почетного гражданина Москвы. Он передал свои соболезнования семье Ивана Слухая.
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