Инструмент или конкурент: изменят ли нейросети строительную сферу Тюмени и других регионов РФ

В строительной сфере Тюменской области, по данным местных застройщиков, порядка 20% задач решает искусственный интеллект. Нейросети помогают формировать визуальные и текстовые массивы для презентаций, визуализации будущих жилых комплексов, для рекламных целей.
Стоит ли ожидать глобального распространения ИИ и поглощения им большего количества задач? есть ли риск, что развитие нейросетей приведет к «оптимизации» штатов региональных и федеральных девелоперов? И какое будущее у строительства в целом? На эти вопросы URA.RU ответил руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов
Когда-то это казалось фантастикой: говоришь компьютеру что делать, и он это делает. А сейчас? Какие вопросы помогает решить ИИ в девелопменте?
Сегодня преимущественно искусственный интеллект используется для визуализации пространства. Например, вы хотите построить гостиницу на берегу реки, вам нужно понять и показать, как это будет выглядеть. Искусственный интеллект сделает абсолютно реалистичные образы в соответствии с вашими проектными решениями.
Мы используем ИИ в репрезентативных целях. 3D визуализации помогают клиентам лучше понять пространство, «прогуляться» по дому, понять, где в мансарде расположится труба от камина, как решен тамбур, ведущий в три комнаты, удобно ли это.
Визуал, графика, презентация — и все? Стоит ли в таком случае так восхищаться нейросетями?
Есть и другие задачи, которые решает искусственный интеллект. Например, система помогает отобрать оптимальные комбинации строительных материалов, отсортировать бренды и выдать максимально выгодное решение.
ИИ безусловно нужно использовать в помощь специалистам, для решения рутинных задач. А вот проектирование объектов и подбор архитектурных решений мы не доверили бы ИИ. Квалифицированные кадры всегда будут сильнее в этом направлении
И без того потрепанный распространением фриланса рынок труда, дефицит кадров — эти реалии заставляют многих задуматься: кого из специалистов в строительстве уже сейчас готов заменить ИИ?
Всецело — никого. ИИ — это помощник, способный взять на себя рутинную работу и проверить расчеты, но не заменитель человека.
А в будущем ИИ будет способен заменить работников строительства? Грубо говоря, рой нанороботов вместо бригады каменщиков? Хотелось бы такого будущего для отрасли?
Практика показывает, что без мастеров обойтись нельзя. Институт передачи технологии от мастера к подмастерью был почти потерян в период 90-х. Сегодня династии, например, плотников ценятся на вес золота. Они способны дать нетривиальные решения. Формализованные алгоритмы никогда не заменят человеческую выдумку, умение и мастерство.
А если серьезно, какое будущее вы видите у отрасли? Даже не с точки зрения ИИ, а в целом, на фоне высокого ключа, общей депрессивной настроенности?
Сложно сказать, как отреагирует отрасль на нововведения. Пока ситуация предвещает долгую и болезненную адаптацию к новым реалиям.
Введение эскроу-счетов в загородном секторе спровоцирует новый виток потребительского экстремизма. Будет продолжаться рост стоимости на этот тип недвижимости. И потребуется не один год на то, чтобы ситуация стабилизировалась.
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