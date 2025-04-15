15 апреля 2025

В ХМАО медсестра, осужденная за доведение коллеги до самоубийства, подала апелляцию

В ХМАО осужденная за доведение коллеги до самоубийства, подала апелляцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Матвийчук подала апелляционную жалобу
Ольга Матвийчук подала апелляционную жалобу Фото:

Старшая медсестра Сургутского травмцентра Ольга Матвийчук, осужденная за доведение до самоубийства своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, подала апелляционную жалобу. Об этом сказано в окружном суде Югры.

«Судом ХМАО-Югры в открытом судебном заседании будет рассмотрена апелляционная жалоба Ольги Матвийчук на обвинительный приговор Сургутского городского суда. Матвийчук не признает себя виновной, в апелляционной жалобе просит ее оправдать, а приговор суда отменить», — написано на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что суд Сургута вынес приговор медсестре по делу о доведении коллеги до самоубийства. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.

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Старшая медсестра Сургутского травмцентра Ольга Матвийчук, осужденная за доведение до самоубийства своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, подала апелляционную жалобу. Об этом сказано в окружном суде Югры. «Судом ХМАО-Югры в открытом судебном заседании будет рассмотрена апелляционная жалоба Ольги Матвийчук на обвинительный приговор Сургутского городского суда. Матвийчук не признает себя виновной, в апелляционной жалобе просит ее оправдать, а приговор суда отменить», — написано на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало, что суд Сургута вынес приговор медсестре по делу о доведении коллеги до самоубийства. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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