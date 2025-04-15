В ХМАО медсестра, осужденная за доведение коллеги до самоубийства, подала апелляцию

Старшая медсестра Сургутского травмцентра Ольга Матвийчук, осужденная за доведение до самоубийства своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, подала апелляционную жалобу. Об этом сказано в окружном суде Югры.
«Судом ХМАО-Югры в открытом судебном заседании будет рассмотрена апелляционная жалоба Ольги Матвийчук на обвинительный приговор Сургутского городского суда. Матвийчук не признает себя виновной, в апелляционной жалобе просит ее оправдать, а приговор суда отменить», — написано на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Сургута вынес приговор медсестре по делу о доведении коллеги до самоубийства. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно.
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