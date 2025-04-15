В Петербурге была пресечена деятельность преступной цыганской группы. Они специализировались на карманных кражах мобильных телефонов, преимущественно у женщин. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«В Петербурге пресечена деятельность этнической преступной группы, специализирующейся на карманных кражах мобильных телефонов у женщин», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Преступления совершались в нескольких районах города, включая Калининский, Приморский, Московский и Кировский.
Преступники тщательно выбирали своих жертв в общественных местах, после чего следили за ними и в момент отвлечения внимания совершали кражу. Украденные мобильные телефоны затем сбывались в других регионах страны. В ходе координированных операций в Ленинградской и Ростовской областях было задержано пять членов данной группы. На данный момент проводятся обыски, фигурантов привезут в Петербург для дальнейшего расследования.
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