15 апреля 2025

В Петербурге ликвидировали цыганскую ОПГ, воровавшую телефоны у женщин. Видео

В Петербурге задержана цыганская группировка карманниц-гастролерш
© Служба новостей «URA.RU»
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Украденные мобильные телефоны сбывались в других регионах страны
Украденные мобильные телефоны сбывались в других регионах страны Фото:

В Петербурге была пресечена деятельность преступной цыганской группы. Они специализировались на карманных кражах мобильных телефонов, преимущественно у женщин. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«В Петербурге пресечена деятельность этнической преступной группы, специализирующейся на карманных кражах мобильных телефонов у женщин», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Преступления совершались в нескольких районах города, включая Калининский, Приморский, Московский и Кировский.

Преступники тщательно выбирали своих жертв в общественных местах, после чего следили за ними и в момент отвлечения внимания совершали кражу. Украденные мобильные телефоны затем сбывались в других регионах страны. В ходе координированных операций в Ленинградской и Ростовской областях было задержано пять членов данной группы. На данный момент проводятся обыски, фигурантов привезут в Петербург для дальнейшего расследования.

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В Петербурге была пресечена деятельность преступной цыганской группы. Они специализировались на карманных кражах мобильных телефонов, преимущественно у женщин. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «В Петербурге пресечена деятельность этнической преступной группы, специализирующейся на карманных кражах мобильных телефонов у женщин», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. Преступления совершались в нескольких районах города, включая Калининский, Приморский, Московский и Кировский. Преступники тщательно выбирали своих жертв в общественных местах, после чего следили за ними и в момент отвлечения внимания совершали кражу. Украденные мобильные телефоны затем сбывались в других регионах страны. В ходе координированных операций в Ленинградской и Ростовской областях было задержано пять членов данной группы. На данный момент проводятся обыски, фигурантов привезут в Петербург для дальнейшего расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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