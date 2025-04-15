В Югорске на продажу выставлена пластинка с автографом Леонида Когана. Музыкант является одним из самых известных скрипачей 20-го века, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Выставлен на продажу диск с автографом Леонида Когана — одного из величайших скрипачей 20-го века», — сообщает пресс-служба сервиса. Винил оценили в более, чем 20 тысяч рублей. При этом продавец считает, что пластинка с автографом, возможно, единственная в своем роде. А подписать ее он лично просил скрипача на концерте в Екатеринбурге.
Коган — один из известнейших представителей отечественной скрипичной школы, активно выступал как солист в СССР и за рубежом, а в 1982 году его скрипка звучала в фильме «Никколо Паганини».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на «Авито» предлагается к продаже годовалая Tesla Cybertruck с пробегом 2 тысячи километров. Стоимость лота 16,5 миллионов рублей.
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