15 апреля 2025

В ХМАО продают раритетную пластинку с автографом одного из величайших скрипачей. Фото

В Югорске выставили на продажу пластинку с автографом скрипача Леонида Когана
© Служба новостей «URA.RU»
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В 1982 году скрипка Когана звучала в фильме «Никколо Паганини»
В 1982 году скрипка Когана звучала в фильме «Никколо Паганини» Фото:

В Югорске на продажу выставлена пластинка с автографом Леонида Когана. Музыкант является одним из самых известных скрипачей 20-го века, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Выставлен на продажу диск с автографом Леонида Когана — одного из величайших скрипачей 20-го века», — сообщает пресс-служба сервиса. Винил оценили в более, чем 20 тысяч рублей. При этом продавец считает, что пластинка с автографом, возможно, единственная в своем роде. А подписать ее он лично просил скрипача на концерте в Екатеринбурге.

Коган — один из известнейших представителей отечественной скрипичной школы, активно выступал как солист в СССР и за рубежом, а в 1982 году его скрипка звучала в фильме «Никколо Паганини».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на «Авито» предлагается к продаже годовалая Tesla Cybertruck с пробегом 2 тысячи километров. Стоимость лота 16,5 миллионов рублей.

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В Югорске на продажу выставлена пластинка с автографом Леонида Когана. Музыкант является одним из самых известных скрипачей 20-го века, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «Выставлен на продажу диск с автографом Леонида Когана — одного из величайших скрипачей 20-го века», — сообщает пресс-служба сервиса. Винил оценили в более, чем 20 тысяч рублей. При этом продавец считает, что пластинка с автографом, возможно, единственная в своем роде. А подписать ее он лично просил скрипача на концерте в Екатеринбурге. Коган — один из известнейших представителей отечественной скрипичной школы, активно выступал как солист в СССР и за рубежом, а в 1982 году его скрипка звучала в фильме «Никколо Паганини». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на «Авито» предлагается к продаже годовалая Tesla Cybertruck с пробегом 2 тысячи километров. Стоимость лота 16,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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